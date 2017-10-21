توزيع مساعدات غذائية إماراتية في المكلا

المكلا(وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، مساعدات غذائية على 3000 أسرة من أبناء وأهالي مدينة روكب بمديرية المكلا، في إطار الدعم المتواصل لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق.

وقال عبدالعزيز الجابري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، إن هذه المساعدات الإغاثية تأتي استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بسكان مناطق حضرموت، وأوضح أن عملية التوزيع تأتي ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة في عموم مديريات محافظة حضرموت، إضافة إلى وصولها لمناطق نائية تعاني ندرة الاحتياجات الأساسية.

وعبر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على ما قدمته من مساعدات إغاثية، والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم، نظراً لظروفهم الصعبة وفقدانهم مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تؤمّن لهم الحصول على لقمة العيش، واصفين وصول هذه القوافل بالعيد، لأنها رسمت الفرحة على وجوه الجميع.