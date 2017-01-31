برلين (د ب أ)

حافظ البريطاني آندي موراي على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس، والتي شهدت عودة النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى المراكز العشرة الأولى من جديد، بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة أمس الأول.

وخرج موراي من الدور الرابع ببطولة أستراليا بالهزيمة أمام الألماني ميشا زفيريف، لكنه حافظ على الصدارة، متفوقاً على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج مبكراً من البطولة بالهزيمة أمام الأوزبكي دينيس إيستومين.

أما فيدرر، المصنف الأول على العالم سابقاً، فقد صعد من المركز السابع عشر إلى العاشر، بعدما تغلب على غريمه التقليدي الإسباني رافاييل نادال أمس الأول في نهائي أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

ورفع فيدرر رصيده بذلك إلى 18 لقباً في سجل مشاركاته ببطولات جراند سلام، حيث حقق عودة قوية هذا الموسم، بعدما غاب عن الملاعب طوال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب الإصابة في الركبة.