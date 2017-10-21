محمد بن راشد يحضر أفراح المزروعي والسبوسي

دبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم - حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة الرمال على طريق دبي العين مساء أمس، بمناسبة زفاف راشد بن غانم بن راشد ذياب المزروعي إلى كريمة علي بن سلطان هلال السبوسي.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زفاف العروسين، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومكللة بالرفاء والبنين. حضر الحفل، عدد من أبناء القبائل وأهل وأقارب العروسين.

محمد بن راشد يهنئ بعيد الأنوار

أبوظبي (الاتحاد)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تهانيه بعيد الأنوار «ديوالي» التي تحتفل به بعض الديانات في فصل الخريف. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «ديوالي»، سعيد لجميع من يحتفلون به في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، متمنياً سموه أن تشرق الأنوار على الجميع.