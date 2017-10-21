النصر يستضيف «الزعيم» في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يستضيف فريق النصر نظيره العين، في المواجهة الأخيرة من الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، والتي تقام في الخامسة والنصف من مساء اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتحمل المباراة طابعاً مختلفاً عن المواجهات السابقة، حيث تعد المرة الأولى منذ سنوات لتي يتواجد فيها العين في وصافة ترتيب الجدول، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر في المركز الثالث، وهو ما يشعل أجواء المباراة.

ويدخل النصراوية المواجهة بحثاً عن الفوز، بعدما تعادل الفريق في الجولة الماضية مع الوصل، كما أن المواجهة مع «الزعيم العيناوي» بمثابة البحث عن فض الشراكة مع الوصل، الذي يملك نفس النقاط وأيضا القفز في الترتيب، كما أن الفوز بالمباراة له مكاسب فنية أخرى، في مقدمتها إيقاف زحف «العيناوية» نحو القمة.

ويعتمد المغربي نور الدين بو حديوي مدرب «العميد» على نفس مجموعة اللاعبين المواطنين، في مقدمتهم شهاب غلوم وفيصل غلوم ومحمد سعيد مبارك وراشد سعيد وعباس الصفار وطارق علي بجانب الروسي الكسندر اسكوف والذي بدأ يتحسن نسبيا عن المباريات الأولى في الدوري. أما الضيف العيناوي، يتعامل مع المواجهة بحثاً عن الدفعة المعنوية والفنية التي حصل عليها من بداية الموسم، بعدما فاز في مباراتين وخسر فقط أمام الشارقة حامل لقب درع الدوري، واستمرار الفريق على نفس الوتيرة يضعه في منافسة قوية على القمة، ولعل ما قام به محمد أبو غزالة مدرب الفريق على مدار موسمين بعدما تسلم الفريق الموسم الماضي يؤكد أن الزعيم العيناوي قادم بقوة. ويحسب لإدارة النادي الاستقرار على مستوى الجهاز الفني وأيضا اللاعب البوسني أومير سيفيك، الذي يقدم مستوى جيداً مع الفريق، بجانب مجموعة المواطنين عبدالله عبدالرحمن وعبدالله عمر وإبراهيم البلوشي والحارس الدولي أحمد سالم، وغيرهم من اللاعبين.