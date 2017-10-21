الوصل وشباب الأهلي إلى نصف النهائي بالفوز على بني ياس والشارقة

علي معالي(دبي)

تأهل فريقا الوصل وشباب الأهلي دبي إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، مع ختام مباريات الدور التمهيدي مساء أمس الأول، بفوز الوصل على بني ياس 89 /‏‏ 52، وشباب الأهلي على الشارقة 73 /‏‏ 71، ليرفع كل منهما الرصيد إلى 9 نقاط، إلا أن فارق المواجهات المباشرة والأهداف لصالح الوصل وضعته في المركز الأول، عقب فوزه على شباب الأهلي في الجولة الثانية 86/‏‏ 83، بجانب فارق أهداف بلغ 86 نقطة، على مدار المباريات الخمس التي خاضها الفريق الوصلاوي خلال هذا الدور، حيث سجل لاعبوه مجموع 430 نقطة، مقابل 344 نقطة تلقتها سلتهم، مقارنة بفارق 83 نقطة لشباب الأهلي الذي سجل لاعبوه 415 نقطة، وتلقي شباكهم لـ 347 نقطة، وجاء فريق الشارقة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، والجاليات رابعاً بـ 7 نقاط، والنصر خامساً بـ 6 نقاط، وبني ياس سادساً برصيد 5 نقاط.

وعلى صالة المعهد البترولي في أبوظبي، عرف الوصل كيف يحسم نتيجة المباراة بنيل لاعبيه الأفضلية في الشوطين الثاني والثالث بواقع 34-5 و24-16، فيما اكتفى بني ياس بتحقيق نتيجتي التعادل في الربعين الأول والرابع بواقع 14-14 و17-17، وشهدت المباراة ندية واضحة من محترفي الفريقين، حيث هيمنا على النسبة الأكبر من التسجيل بعد أن حسم أميركي الوصل رشاد وودز لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة، مقابل تسجيل محترف بني ياس الصربي برونو سوندوف 29 نقطة، وأدار هذه المباراة الدولي حسن حاجي والدولي محيي الدين خطاب وزيد ضياء.

وعلى صالة نادي الوصل، أهدر لاعبو الشارقة فرصة العودة بنتيجة المباراة بعد حسم الشوط الرابع 19-14، إلا أن فارق الـ7 نقاط الذي وضعه شباب الأهلي مع نهاية الربع الثالث، كان كفيلاً خطف فوز ثمين بفارق السلة الواحدة، خصوصاً أن نتائج الأرباع الثلاثة الأولى حسمها شباب الأهلي بواقع 21-18 و16-14 و22-20، وتألق لـ شباب الأهلي لاعبه الدولي قيس عمر بتسجيله 24 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للمباراة للمحترف الأميركي في صفوف الشارقة جيمس كيللي برصيد 25 نقطة، وأدار المباراة الدولي عامر سيجري والدولي سالم الزعابي وحمدي غميثو.

وفي المباراة الثالثة، واصل الجاليات عروضه القوية وهزم النصر 69/‏‏ 64، بعد التفوق الواضح في الشوطين الأول والثالث بنتيجة 25-16 و17-14، فيما فرط أصحاب الضيافة النصر في فرصة العودة بنتيجة المباراة، على الرغم من نيل العميد الأفضلية في الشوطين الثاني والرابع بنتيجة 16-12 و18-15، وأدار المباراة الدولي يعقوب غابش والدولي هيثم قوجه وفاتح أوغلو.