دي بوير: ميسي لا يقارن.. رونالدو «قوة بدنية»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب نجم كرة القدم الهولندية السابق رونالد دي بوير عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة أبوظبي إنفيتيشنال الخيرية للجولف، مشيراً إلى الحدث فرصة جيدة لممارسة لعب الجولف مع الأصدقاء، وفي الوقت نفسه المساهمة في إنجاح هذا الحدث الخيري.

وأعرب دي بوير عن إعجابه بأبوظبي ومنطقة الخليج قائلاً: أزور أبوظبي والإمارات كثيراً، وأعيش في الدوحة من 7 سنوات، والخليج منطقة تتميز بكرم الضيافة والجميع ودودون وأحب هذه المنطقة كثيراً، واكتسبت فيها صداقات عديدة.

وعند سؤاله عن النجمين ميسي وكريستيانو رونالدو ولمن يعطي الأفضلية قال: المقارنة بينهما صعبة، خاصة لمن يعشق كرة القدم ويعرف خفاياها، أولاً ميسي لا يقارن لأنه يمتلك موهبة فطرية وما يقوم به غير طبيعي، وهو حالة متفردة في كرة القدم، ورونالدو آلة لتسجيل الأهداف، ويملك قوة بدنية، وأنا أفضل ميسي لأنه حالة أخرى وهو ليس في موضع مقارنة مع لاعب آخر.

وعن علاقته بالجولف وكرة القدم وهل يتجه للتدريب قال: أمارس هذه الرياضة كهواية مع الأصدقاء بعكس كرة القدم، فهي مصدر رزق وكنت أحترفها، وحالياً أعمل في مجال التحليل الفني، ولا أنوي العمل كمدرب فهي مهنة تحتاج للعمل 7 أيام في الأسبوع، وبها الكثير من الضغوط والأعباء، فضلاً عن أنني استمتع بعملي كمحلل.

ورفض رونالد اتهامه بأنه كان يجامل شقيقه فرانك في تحليله لمباريات إنتر ميلان عندما كان الأخير مدرباً له، وقال: انتقده عندما يخطئ لأنني لا أحب اللف والدوران وأتحدث مباشرة حول الخطأ ويتفق معي فرانك في آرائي لأنه يذكر السلبيات بكل شفافية ويؤكد على حديثي عند انتقاده في المباريات.