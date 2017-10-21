«الزعيم» بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

أسامة أحمد (دبي)

توج فريق العين بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوزه مساء أمس بصالة نادي شباب الأهلي - دبي، على بني ياس ‏3/‏‏ 1، في نهائي أولى بطولات الموسم، بعد مباراة مثيرة في أشواطها الأربعة، وعقب المباراة توج يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة «الزعيم» باللقب.

جاءت البداية جادة من الفريقين نقطة بنقطة، مما انعكس إيجاباً على المستوى الفني العام لهذا الشوط، من خلال الضربات الساحقة وحائط الصد القوي من جانب الفريقين، ليستمر الوضع على ما هو عليه، أداء متوازن من اللاعبين مع قلة الأخطاء لينتهي الشوط الأول الذي كان عنوانه البارز الإثارة، بصعوبة بالغة بفوز «الزعيم» ‏25/‏‏ 23.

منح التقدم لاعبي «الزعيم» دفعة معنوية في بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستمر طويلاً بفضل عودة «السماوي» الذي أحكم قبضته، وواصل المرود الإيجابي على أدائه، خصوصاً مع وقوع لاعبي «البنفسج» في فخ الإرسال الخاطئ في الأوقات الحرجة لينتهي لمصلحة بني ياس ‏25/‏‏ 22، لتعود معها المباراة إلى نقطة الصفر.

وجاء الشوط الثالث شكلاً ومضموناً لصالح «البنفسج» في ظل الأخطاء الفردية التي وقع فيها لاعبو بني ياس، مع رغبة العين في التمسك بفرصة الفوز، حيث قدم لاعبو العين عرضاً قوياً، أسفر عن سيطرة شبه كاملة على زمام الأمور، لينتهي هذا الشوط عيناوياً ‏25/‏‏ 21، بعد أن طغى الحماس على الفنيات، فيما ابتسم الشوط الرابع الذي شهد توتراً بين لاعبي الفريقين لصالح العين ‏25/‏‏ 22.

وأدار النهائي طاقم تحكيم مكون من الدوليين حامد الروسي ومحمد أحمد الشامسي وإبراهيم دادي مسجلا.وضمت كتيبة الإنجاز العيناوية عبدالله زويد إدارياً، وجورج كونستراسي مدرباً ومساعده توماس، وياسر فاروق اختصاصي العلاج الطبيعي واللاعبين محمد عبد العزيز شمل، خميس عبدالله، فلادمير، ماجد ثاني، عبدالله علي سيف، خالد أحمد حمزة، محمد سليمان، عادل محمد عطا، سعيد علي حمود، سالم جوهر، راشد عيد، محمد سالم البادي.وكان عجمان حل ثالثاً بعد فوزه على النصر ‏3/‏‏ 2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت النهائي، ليؤكد «البرتقالي» علو كعبه على «العميد» هذا الموسم، حيث سبق له الفوز عليه في الدور التمهيدي لنفس البطولة.