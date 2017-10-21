«فخر أبوظبي» يوقف «محركات الفهود»!

مصطفى الديب، معتصم عبد الله (أبوظبي)

فشل الوصل في الفوز على الجزيرة منذ الموسم الماضي، وجاء التعادل السلبي، الذي انتهت به مباراة الفريقين مساء أمس، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليؤكد تفوق تين كات مدرب «فخر أبوظبي» على الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل، ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف حامل لقب دوري الخليج العربي، إلا أنه استطاع الصمود أمام نجوم «الفهود»، ونجح في بإيقاف المحرك كايو، وتعطيل الجناحين ليما ورونالدو، وذلك من خلال وجود سالم عبدالله ومحمد فوزي على طرفي الملعب، وتحويل سالم راشد المدافع الذي يلعب بقدمه اليمنى إلى الظهير الأيسر، ومشاركة العطار في مركز الظهير الأيمن. ولم يكن إيقاف الوصل عن اعتلاء الصدارة، هو المكسب الوحيد الذي حققه الجزيرة، حيث نجح في الخروج بـ «شباك بيضاء» للمرة الأولى هذا الموسم، ليعيد إلى الأذهان صلابة دفاع الفريق في الموسم الماضي.

واستقبلت شباك الجزيرة ثمانية أهداف في المباريات الأربع الماضية، بمعدل هدفين في كل مباراة، وهو أربعة أضعاف معدل الأهداف التي دخلت مرماه في الموسم الماضي.

كما شهدت قمة الجولة الخامسة ميلاد الناشئ محمد العطاس الذي ثبت أقدامه في التشكيلة الرئيسة لـ «فخر أبوظبي»، وأدى بمستوى أكثر من رائع، وكان سبباً رئيساً في إيقاف خطورة الوصل من الجهة اليمنى للجزيرة، وشارك محمد العطاس أساسياً مع «خاله» أحمد العطاس الذي لعب مهاجماً صريحاً للجزيرة.

على الجهة الأخرى، فشل الأرجنتيني رودولفو للعام الثاني على التوالي، في الوصول إلى القمة من محطة الجزيرة، حيث كان «فخر أبوظبي» سبباً في ابتعاد «الفهود» من على قمة البطولة في الموسم الماضي، عندما فاز عليه في الجولة الرابعة عشرة من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.