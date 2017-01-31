المناعي والمير وعلوه وحمد «الأبطال»

أم القيوين (الاتحاد)

أحرز القطري محمد المناعي المركز الأول لفئة «تي ون»، ضمن بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا لسباق السولو ريس، والتي نظمها نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، وسجل المناعي زمناً قدره 2:11:4 ساعة، وجاء في المركز الثاني مواطنه، الشيخ حمد بن عيد آل ثاني، وسجل زمناً قدره 2:38:8 ساعة، وحل ثالثاً السعودي فهد المالكي، وسجل زمناً وقدره 3:9:25 ساعة.

وشهد الشيخ مروان المعلا راعي البطولة ورئيس نادي الإمارات موتوربلكس، السباق وأعطى ضربة البداية، وسط مشاركة كبيرة من أبطال سباقات الراليات في كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والأردن ولبنان وأوكرانيا وروسيا، ولعل المشاركة الكبيرة وراء اشتعال المنافسة بجانب الحضور الجماهيري الكبير.

ويأتي سباق السولو ريس في افتتاح البطولة التي تتضمن سباقات الدراج ريس، والدراج الرملي، والاستعراض، وتشمل 20 جولة، ورصدت اللجنة المنظمة 650 ألف درهم جوائز للفائزين في جميع الفئات، وتعتبر من أقوى البطولات كونها تضم 4 منافسات كل مسابقة تعتبر بطولة منفصلة، ومنها دراج ريس وتضم 4 جولات والاستعراض من 4 جولات ودراج ريس رملي من 3 جولات والسولو ريس من 5 جولات.

وجرى السباق لمسافة 120 كلم، وتم تقسيمه إلى 3 مراحل، وحصل الشيخ حمد بن عيد آل ثاني، على كأس العمالقة، في الجولة الأولى، فيما حصل علي الكتبي على كأس المتسابق المبتدئ، ونال محمد عبدالله المناعي كأس الاحتياجات الخاصة.

وأحرز القطري محمد المير المركز الأول لفئة «تي تو» ضمن سباقات السولو ريس، مسجلاً زمناً وقدره 2:14:00 ساعة، وجاء في المركز الثاني السعودي أحمد المالكي مسجلاً زمناً وقدره 2:46:54 ساعة، وفي فئة «جروب إس» حصل عبدالله راشد الكتبي على المركز الأول، مسجلاً زمناً وقدره 2:4:24 ساعة، وجاء في المركز الثاني حسن البلوشي مسجلاً زمناً وقدره 2:22:10 ساعة، وحل في المركز الثالث، الكويتي حسين مهدي وسجل زمناً وقدره 2:58:15.

وفي فئة «يو تي في تيربو»، أحرز الأردني أحمد عمر علوه المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 1:50:20 ساعة، وجاء في المركز الثاني القطري خالد فرج المهندي وسجل زمناً وقدره 1:52:57 ساعة، وحل في المركز الثالث، راشد بن حمودة، وسجل زمناً وقدره 1:55:5 ساعة.

وتصدر علي الكتبي المركز الأول في فئة «يو تي في»، وسجل زمناً قدره 2:3:44 ساعة، وجاء اللبناني الآن نوفل في المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 2:5:9 ساعة، وحل الأوكراني فادم بريتلاك في المركز الثالث، وسجل زمناً قدره 2:5:51 ساعة.

وأكد علي المنصوري مسؤول اللجنة الفنية للبطولة أن ضربة البداية كانت قوية للغاية وسط مشاركة عدد كبير من المتسابقين من مختلف دول العالم بجانب الإقبال الكبير من دول الخليج للمشاركة في السباقات المختلفة، والدليل أن معظم الفئات تصدرها متسابقون من قطر والكويت والسعودية، وهو تأكيد على حجم المشاركة في السباق، ورغم أن جميع السباقات تشمل 20 جولة والسولو ريس 5 جولات وهذه أول جولة إلا أن ضربة البداية مبشرة ببطولة متميزة.