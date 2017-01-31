معسكر إعداد لسالم قبل «الجراند بري»

دبي (الاتحاد)

رفع الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشأن إقامة معسكر إعداد داخلي للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، ولعب عدد من المباريات مع الأستاذ الدولي الكبير البولندي «رادولسو جاكوب» المصنف رقم 18 على العالم، قبل المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى «الجراند بري»، والمقرر إقامتها من 17 فبراير حتى 31 فبراير المقبل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي يشارك فيها أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم.

كما أوصى بمشاركة منتخب السيدات في الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول الخليج، والتي ستقام بقطر من 7 إلى17 مارس المقبل مع إعداد معسكر تدريب داخلي للاعبات المنتخب، والتوصية بالمشاركة في بطولة آسيا للفئات العمرية في أوزبكستان من 31 مارس وحتى 9 أبريل المقبلين.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجهاز الفني الدوري الثاني الذي عقد بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة عبدالله عبدالرحمن الحوار عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني وبحضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد ومستشار الجهاز الفني، وأعضاء الجهاز طارق محمد الخوري نائب رئيس الجهاز الفني مسؤول المنتخبات الوطنية وسعيد يوسف شكري مسؤول المسابقات والأنشطة، وسعيد أحمد الخوري مسؤول الحكام.

وناقش الاجتماع جدول أنشطة موسم 2017 ومقترحات الأندية الأعضاء على البرنامج، حيث تم مراعاة التوافق بين النشاط المحلي والمشاركات الخارجية للمنتخبات، وكذلك التنسيق مع برامج نشاط الأندية على أن يستمر الجهاز الفني في اجتماعاته ومراجعاته للائحة الفنية بهدف البدء بأجندة الموسم الجديد في الموعد المحدد.

واطلع الاجتماع على برنامج الدورات التدريبية، بالتنسيق والمشاركة مع مركز إعداد القادة، حيث تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية تأهيلية للحكام والمدربين ومعلمي الشطرنج والتنظيم والتسويق الرياضي.

وأشاد أعضاء الجهاز الفني بتكامل الأدوار الفنية مع الأندية من حيث وضع البرامج التطويرية للاعبي المنتخبات بهدف الارتقاء بمستواهم الفني وإعدادهم بالشكل الأمثل لرفع راية الدولة في المحافل العالمية.

وأثنى الأعضاء على مبادرة نادي دبي للشطرنج والثقافة بتوقيع عقود احتراف مع لاعبي المنتخبات «اللاعبين النخبة»، كما تقدم الجهاز الفني بالشكر لنادي الشارقة الثقافي الرياضي للمساهمة في المعسكر التدريبي للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وذلك باستضافة الأستاذ الدولي الكبير المجري بيتر ليكو، كما أشاد الأعضاء بمبادرة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة الذي وفر للاعبيه الموهوبين عدة محاضرات تدريبية مع الأستاذ الدولي الكبير بيتر ليكو.