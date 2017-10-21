ماكرون: الانعزال الأميركي يؤكد ضرورة وحدة أوروبا

بروكسل (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، إثر اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، أن موقف واشنطن من إيران وكوريا الشمالية «يجعل» وحدة الأوروبيين «ضرورية أكثر».

وأشاد بإجماع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 التي قال إنها «متمسكة بالكامل بالاتفاق بشأن برنامج ايران النووي» الذي كان موضع تنديد دونالد ترامب مؤخرا.

وكان الرئيس الأميركي رفض في 13 أكتوبر الإقرار بأن إيران تلتزم بتطبيق الاتفاق المبرم في 2015، وطالب الكونجرس بالتشدد إزاء ايران، وهدد بانسحاب واشنطن منه إذا لم تتم تلبية طلباته.

وقال ماكرون، إن «الاستراتيجية الأميركية» حيال كوريا الشمالية وإيران «تجعل من الضروري أكثر قيام وحدة أوروبية أكبر».

واعتبر أن التقدم المسجل في الأشهر الأخيرة في مجال الدفاع الأوروبي «تم تسريعه» بسبب التوجه الانعزالي لإدارة ترامب، خصوصا بالنسبة لدول كانت تعتبر حتى الآن «أن استراتيجية أطلسية يمكن أن تكون بديلا عن أوروبا تحمي».

ومع ذلك، أكد ماكرون، أن «الولايات المتحدة تبقى شريكاً أساسياً وحليفاً في مكافحة الإرهاب والدفاع عن أمننا في افريقيا والشرق الأوسط».

من جهة أخرى، أشار ماكرون إلى رغبته في «فتح مباحثات مع إيران» حول «نشاطها الصاروخي»، و«نفوذها الإقليمي».