94 وفاة بالطاعون في مدغشقر

جنيف (أ ف ب)

أعلنت أمس منظمة الصحة العالية أن حصيلة تفشي مرض الطاعون في مدغشقر ارتفع إلى 94 وفاة، وأن عدد الحالات المشتبه بها ارتفع إلى أكثر من 1100 حالة، وكان المسؤولون في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي أعلنوا في وقت سابق هذا الأسبوع عن 74 وفاة و805 حالات مشتبه بها.

وقال إبراهيم سوسي فال مدير المنظمة للطوارئ الصحية في أفريقيا، للصحفيين في جنيف إن من بين 1,154 حالة مشتبه فيها، تم تأكيد 300 في المختبر. وقال فال إن المنظمة أرسلت 1,3 مليون جرعة من المضادات الحيوية إلى مدغشقر، كافية لعلاج 5 آلاف مريض وحماية 100 ألف آخرين ربما كانوا قد تعرضوا للعدوى، وأضاف «نحن في مرحلة ناشطة جداً للعدوى. نتوقع المزيد من الإصابات» مؤكداً «يجب أن تستمر في توخي الحذر».

وتسجل مدغشقر تفشياً للطاعون كل سنة تقريباً منذ 1980، خصوصاً بين سبتمبر وأبريل.

والانتشار الحالي للمرض غير عادي لأنه ضرب مناطق في المدن، خصوصاً في العاصمة انتاناناريفو، مما يفاقم مخاطر العدوى، ويثير الذعر بين السكان. تنمو بكتيريا الطاعون في الجرذان وتنقلها البراغيث.

ينتقل الطاعون الرئوي لدى البشر من خلال السعال ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون 72 ساعة. معظم الضحايا في مدغشقر أُصيبوا بالطاعون الرئوي، اما الطاعون الدبلي فهو أقل خطورة.