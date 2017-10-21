تيلرسون: أميركا لن تتدخل في التجارة الأوروبية مع إيران

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لصحيفة وول ستريت جورنال إن بلاده لا تسعى لتعطيل تعاملات الشركات الأوروبية وتجارتها مع إيران على الرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بعدم التصديق على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في عام 2015.

وقال مسؤولون إن زعماء الاتحاد الأوروبي سلطوا الضوء في بروكسل أمس الأول على الحاجة لحماية شركاتهم ومستثمريهم الذين يجرون تعاملات مع إيران من أي آثار عكسية قد تنتج إذا ما أعادت واشنطن العقوبات التي كانت مفروضة على طهران إلى سابق عهدها.

وأبلغ تيلرسون صحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة بأن «الرئيس كان واضحاً جداً في أنه لا ينوي التدخل في اتفاقات التجارة التي قد يكون الأوروبيون يرتبونها مع إيران.. لقد قالها بوضوح: لا بأس. افعلوا ما شئتم».