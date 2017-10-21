يونيسيف: أطفال الروهينجا في حالة بائسة

جنيف (وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، إن قرابة 340 ألف طفل من الروهينجا يعيشون في ظل أوضاع قذرة، في مخيمات داخل بنجلادش، ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان «منبوذون وبائسون»، أن ما يصل إلى 12 ألف طفل آخرين ينضمون إلى هؤلاء الأطفال أسبوعياً، هرباً من العنف أو الجوع في ميانمار وما زالوا يشعرون بالصدمة بسبب الفظائع التي شهدوها.

وغادر قرابة 600 ألف لاجئ من الروهينجا ولاية راخين بشمال ميانمار منذ 25 أغسطس، حيث تقول الأمم المتحدة، إن جيش ميانمار بدأ حملة «تطهير عرقي» بعد هجمات للمتمردين. وقال سايمون إنجرام، وهو مسؤول في يونيسيف وضع التقرير «لن ينتهي هذا الوضع على المدى القصير، ولن ينتهي قريبا».

وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة، «لذا فإن من المهم قطعا أن تظل الحدود مفتوحة وتقدم الحماية للأطفال، ويسجل ميلاد من يولدون في بنجلاديش على قدم المساواة».

وقال إنجرام، بعدما قضى أسبوعين في كوكس بازار في بنجلاديش، إن مياه الشرب الآمنة ودورات المياه «في نقص شديد» داخل المخيمات والمستوطنات المكدسة الفوضوية. وأضاف، «ليس من المدهش أن يروا هذا المكان جحيماً على الأرض».

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن واحداً من بين كل خمسة أطفال من الروهينجا تحت سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد.وقال إن المنظمة تسعى إلى الحصول على 76 مليون دولار ضمن مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير 434 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الروهينجا لمدة ستة أشهر لكنها لم تحصل إلا على سبعة بالمئة من هذا المبلغ.