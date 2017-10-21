يونيسيف: أطفال الروهينجا في حالة بائسة

جنيف (وكالات)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، إن قرابة 340 ألف طفل من الروهينجا يعيشون في ظل أوضاع قذرة، في مخيمات داخل بنجلادش، ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية.
وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان «منبوذون وبائسون»، أن ما يصل إلى 12 ألف طفل آخرين ينضمون إلى هؤلاء الأطفال أسبوعياً، هرباً من العنف أو الجوع في ميانمار وما زالوا يشعرون بالصدمة بسبب الفظائع التي شهدوها.
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وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة، «لذا فإن من المهم قطعا أن تظل الحدود مفتوحة وتقدم الحماية للأطفال، ويسجل ميلاد من يولدون في بنجلاديش على قدم المساواة».
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وذكر أن التقديرات تشير إلى أن واحداً من بين كل خمسة أطفال من الروهينجا تحت سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد.وقال إن المنظمة تسعى إلى الحصول على 76 مليون دولار ضمن مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير 434 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الروهينجا لمدة ستة أشهر لكنها لم تحصل إلا على سبعة بالمئة من هذا المبلغ.