«سي آي ايه» تحذر من التقدم النووي لكوريا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)

أكد مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) أمس أن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف كما لو أن النظام الكوري الشمالي «على وشك» الحصول على صاروخ نووي قادر على ضرب أهداف أميركية وأن تتأكد من قدرتها على منع ذلك.

وأكد خلال مؤتمر في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصمم على منع كوريا الشمالية من بلوغ أهدافها.

وعلى غرار مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر الذي كان حاضرا في المؤتمر أيضا، ذكّر بومبيو بأنّ ترامب يفضّل إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات أو العقوبات.

إلا أنه أكد أن استخدام القوة يبقى خيارا مطروحا لمنع بيونج يانج من حيازة صواريخ نووية بعيدة المدى.وقال بومبيو إن الكوريين الشماليين «باتوا قريبين جدا من القدرات التي يجب أن تجعلنا نتصرف كما لو أنهم على وشك تحقيق هدفهم».

وأضاف أن الاستخبارات الأميركية رصدت البرنامج النووي الكوري الشمالي في الماضي، إلا أن خبرات بيونج يانج الصاروخية تتطور بسرعة كبيرة.

وتابع ان «الرئيس قال ذلك بشكل واضح، أنه مستعد للتأكد من أن كيم جونغ اون لا يملك القدرة على تعريض اميركا للخطر، وبالقوة العسكرية إذا لزم الأمر».