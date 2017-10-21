الاتحاد الأوروبي يقرر خفض الأموال لتركيا

بروكسل (وكالات)

قرر الاتحاد الأوروبي خفض الأموال المخصصة لتركيا، كي تنضم للاتحاد في خطوة تعكس التدهور المتزايد في العلاقات بين الطرفين، لكنه أحجم عن إلغاء فكرة انضمام أنقرة التي لا يزال يعتبرها شريكا استراتيجيا.

وأثارت حملة القمع التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على منتقديه منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 غضب الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل يعتمد على أنقرة لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا وفي محاربة المتشددين في سوريا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن التكتل اتفق بعد يومين من المحادثات في بروكسل على خفض أو إعادة تخصيص جزء من 4.4 مليار يورو، كان من المفترض أن تحصل عليها أنقرة في إطار محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2020.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي «كان نقاشا موضوعيا، نرغب في ترك الباب مفتوحا أمام أنقرة لكن الواقع الحالي في تركيا يجعل ذلك عسيرا». وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا على وجه الخصوص ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي خلال حملة إعادة انتخابها لموقف أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وقالت ميركل لدى وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي «سألتزم العمل من أجل تقليص المساعدات التي نقدمها وتسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

في غضون ذلك، قالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء ووسائل إعلام أخرى في تركيا أمس إن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 110 أشخاص يعملون في شركة تحت الحراسة بسبب مزاعم عن صلتهم بالداعية التركي فتح الله جولن الذي يعيش منفيا في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وذكرت دوجان أن عملية الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه بهم تركزت في اسطنبول لكنها امتدت إلى 24 إقليما. والمشتبه بهم كانوا مديرين وشركاء وموظفين في مجموعة كايناك القابضة للنشر وشركات على صلة بها.

فرضت السلطات الحراسة على مئات الشركات المرتبطة بكايناك وكثير منها شركات محلية صغيرة في إطار حملة أعقبت محاولة الانقلاب ويتولى حاليا مسؤولون عينتهم الحكومة إدارة هذه الشركات.