ماكرون: تحرير الرقة لا ينهي الحرب على الإرهاب

باريس (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، إن تحرير مدينة الرقة شمالي سوريا من سيطرة داعش يعد «خطوة كبرى نحو تدمير المنظمة الإرهابية، بيد أن الحرب ضدها لم تنته بعد»، وأضاف ماكرون، أن العديد من العمليات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وجميع أنحاء العالم تم التخطيط لها وإدارتها من داخل الرقة التي كانت توصف بأنها عاصمة التنظيم.

كما نبه الرئيس الفرنسي إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الحرب على داعش، مشيراً إلى ما وصفه بالتحديات الضخمة المتمثلة الآن في تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المناطق التي عانت من الصراع.

وأشار إلى أن هذه التحديات «ليست أقل من الحملة العسكرية ضد تلك الجماعة الإرهابية»، وأكد «أن المعركة ضد داعش لن تتوقف بسقوط الرقة إذ ستواصل فرنسا جهودها العسكرية متى كان ذلك ضرورياً».

على صعيد متصل، حث الرئيس الفرنسي أيضاً على تجديد الطاقة والجهود لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا قائلاً، إنه «يجب على سوريا أن تجد في النهاية مخرجاً من الحرب الأهلية التي غذت الإرهاب» مؤكداً أن الحل السياسي التفاوضي هو المطلوب حاليا أكثر من أي وقت مضى».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده ستقدم 15 مليون يورو مساعدات للمناطق التي حررها التحالف من تنظيم داعش في سوريا.

وقال الوزير جان إيف لو دريان في بيان، «قررت تخصيص تمويل إضافي قيمته 15 مليون يورو حتى نهاية العام للغذاء ونزع الألغام وللنازحين، ولتوفير المياه والخدمات الصحية».

وأضاف، «تأمل فرنسا أيضاً أن يلبي حكم تلك المناطق متطلبات وطموح السكان، ويسهل المصالحة».