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«قسد»: الرقة ستكون جزءاً من سوريا «اتحادية»
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تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017

دمشق (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية رسمياً أمس تحرير مدينة الرقة، ووصفت التقدم العسكري المهم بالنصر التاريخي الذي أهدته «إلى الإنسانية جمعاء»، في حين أكدت أنها ستسلم مقاليد المدينة إلى مجلس مدني ليدير شؤونها.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، طلال سلو، خلال كلمة له من قلب الرقة، إن محافظة الرقة، بما فيها المدينة وريفها، ستكون جزءاً من سوريا «لا مركزية اتحادية»، وقال «نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية، ونؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم.

إلى ذلك، أوضح أن قوات سوريا الديمقراطية ستسلم الأمن داخل المدينة إلى قوات الأمن الداخلي، كما دعا كافة المنظمات إلى المشاركة بإعادة إعمار الرقة، موضحاً أن مجلس مدينة الرقة المدني سيتولى ملف إعادة إعمار المدينة.

أما عن عودة النازحين المدنيين إلى مدينتهم، فأكد سلو أنه فور تطهير المدينة من الألغام، وتطهيرها بالكامل وتأمينها، سيفتح المجال لعودة النازحين إلى مساكنهم.

يذكر أن نحو 3500 مدني غادروا الرقة خلال الأسبوع الماضي مع تكثيف المرحلة الأخيرة من المعركة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية من أجل تحرير آخر النقاط في المدينة من داعش، إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1172 مدنياً سورياً سقطوا خلال معركة الرقة الأخيرة. ... المزيد
     
 