أمانتوف يفوز بكأس سلطان بن شخبوط

دلهي (الاتحاد)
توج الأستاذ الدولي الكبير الطاجاكستاني فاروخ أمانتوف، صاحب التصنيف الدولي 2619، بكأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، التي اختتمت في العاصمة الهندية دلهي، ضمن مهرجان دلهي الدولي، وأقيمت بمشاركة قياسية بلغت 2054 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.
وحصل أمانتوف على 8.5 نقطة، وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الهندي جوش ديبتايان «تصنيفه الدولي 2570» برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز الثالث برصيد النقاط نفسه الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير مارات دزماييف، واحتل المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الهندي مورالي كارتيكيان.
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وأشاد بهارات سنج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، بالدعم الكبير الذي قدمه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان للعام الثاني على التوالي لإنجاح المهرجان في إطار حرصه على دعم الاتحادات المختلفة، وتطوير اللعبة في القارة، واحتضان المهرجان عدداً كبيراً من اللاعبين والمنظمين والحكام الآسيويين.
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من جانبه، أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود الاتحاد الهندي، مثمناً التنظيم المتميز والنجاح الكبير للمهرجان، والمشاركة القياسية، وقوة المنافسات على مدار 10 أيام، وهنأ الفائزين، متمنياً التوفيق لبقية اللاعبين في البطولات الآسيوية القادمة.