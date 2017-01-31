أمانتوف يفوز بكأس سلطان بن شخبوط

دلهي (الاتحاد)

توج الأستاذ الدولي الكبير الطاجاكستاني فاروخ أمانتوف، صاحب التصنيف الدولي 2619، بكأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، التي اختتمت في العاصمة الهندية دلهي، ضمن مهرجان دلهي الدولي، وأقيمت بمشاركة قياسية بلغت 2054 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

وحصل أمانتوف على 8.5 نقطة، وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الهندي جوش ديبتايان «تصنيفه الدولي 2570» برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز الثالث برصيد النقاط نفسه الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير مارات دزماييف، واحتل المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الهندي مورالي كارتيكيان.

أقيمت منافسات المهرجان وفقاً للنظام السويسري من 10 جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 90 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي، وتولى رئاسة حكام المهرجان الحكم الدولي الهندي فاسانت.

وأشاد بهارات سنج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، بالدعم الكبير الذي قدمه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان للعام الثاني على التوالي لإنجاح المهرجان في إطار حرصه على دعم الاتحادات المختلفة، وتطوير اللعبة في القارة، واحتضان المهرجان عدداً كبيراً من اللاعبين والمنظمين والحكام الآسيويين.

وتوجه سنج بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، مثمناً الطفرة الهائلة التي شهدها الاتحاد القاري منذ توليه رئاسة الاتحاد قبل 11 عاماً، تحققت خلالها العديد من الإنجازات، وشهدت اللعبة نقلة نوعية كبيرة على مستوى القارة، حيث تمت زيادة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي إلى 52 دولة، وتفعيل أكثر من 15 اتحاداً، وتمت مضاعفة المسابقات والأنشطة لتصل إلى 158 واستحداث البطولات بما يتناسب مع الشرائح كافة على الصعيد الفردي والفرق، وارتفع عدد أبطال العالم في الفئات العمرية من القارة، وتأهيل المئات من الكوادر الفنية من مدربين وحكام ومنظمين في البلدان كافة ونشر اللعبة في مختلف أنحاء القارة الصفراء.

من جانبه، أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود الاتحاد الهندي، مثمناً التنظيم المتميز والنجاح الكبير للمهرجان، والمشاركة القياسية، وقوة المنافسات على مدار 10 أيام، وهنأ الفائزين، متمنياً التوفيق لبقية اللاعبين في البطولات الآسيوية القادمة.