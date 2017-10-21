تجميد قطر حسابات المعارضين دليل خوف وانتهاك لحقوق الإنسان

عمار يوسف، ساسي جبيل (الرياض، تونس)

أثار قرار النظام القطري تجميد أرصدة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني انتقادات واسعة لدى مختلف الأوساط العربية، التي وصفت الخطوة بأنها دليل إضافي على سياسة التخبط والتشفي من المعارضين، وتأكيد جديد على أن النظام يقبع منذ اندلاع أزمته الداخلية والخارجية في دائرة الخوف، مؤكدين على «أنه لا خير في نظام يجمد أرصدة أبنائه الغيورين ويهجرهم ليسلم الأموال للإرهابيين الذين يحتضنهم، ويعتمدهم من أذرعته في الإفتاء وخلق الفتن وتجسيد مخططات وأجندات صهيونية».

ووصف المراقبون والمحللون الخطوة التي أقدم عليها «نظام الحمدين» بتجميد أرصدة من عرف بـ«وسيط الخير» الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وبعدها أموال الشيخ سلطان بن سحيم التي اقتحمت قصره في الدوحة وصادرت وثائق ومقتنيات وأموالاً، بأنها ليست غريبة على النظام الذي يستخدم هذا السلاح ضد معارضيه، حيث سبق أن جمد حسابات العشرات من مواطنيه بقصد إذلالهم، موضحين أن «نظام الحمدين» هيأ من خلال سياساته القمعية في الداخل الشعب القطري لمشروع انقلاب جديد، نتيجة حالة التضييق الأمني المعتمدة من قبل النظام، بعد أن اتسعت دائرة التذمر خصوصاً مع تزايد وتيرة الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع قيمة الريال، وارتفاع نسبة التضخم، وغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق.

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي سعيد بن علي الغامدي: قرار النظام القطري تجميد حسابات الشيخ عبدالله بن علي والشيخ سلطان بن سحيم هو هروب للأمام، وترهيب لمعارضيه في الداخل والخارج. وأضاف: «إنها خطوة قمعية جديدة بعد سحب الجنسية من الشيخ الهاجري وقبلها بأقل من شهر سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته»، مشيراً إلى أن تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وسحب الجنسية يمثّل انتهاكاً لحقوق الإنسان بامتياز، ويتعارض مع الدستور القطري أولاً، كما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ثانياً. وأكد أن النظام القطري سيفشل في سياساته القمعية ضد مواطنيه الشرفاء مثلما فشل في إدارة ملف أزمته مع جيرانه ومع الداخل، بل إنه شق المجتمع نفسه ومزق نسيجه الاجتماعي، ولم يعد معبراً عن الشعب، حيث إنه يتعامل مع كل من يعارض سياسته بالاعتقال أو سحب الجنسية أو تجميد الأرصدة.

وفي الإطار نفسه قال عبد العزيز بن سعيد، أستاذ العلاقات الدولية وشؤون الخليج العربي المشارك بجامعة المجمعة، إن النظام القطري استخدم خلال الأسابيع الماضية أسلحة عديدة لمواجهة المعارضة التي بدأت دائرتها في الاتساع يوماً بعد يوم، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل، فلا سحب الجنسيات ينفع ولا تجميد الحسابات المصرفية يجدي، فالحل الوحيد هو أن يسارع النظام إلى التجاوب مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)؛ لأن هذه الدول وغيرها من الدول هي الحاضنة الطبيعية لقطر التي تحاول التغريد بعيداً، بل وتعمل على الإضرار بالأمن القومي الخليجي والعربي.