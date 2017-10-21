البرلمان البريطاني يكذب قطر

أبوظبي (الاتحاد)

كذب البرلمان البريطاني ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في سبتمبر الماضي، من أن لجنة تحقيق برلمانية بريطانية زارت الدوحة لرصد ما وصفته بـ«انتهاكات ما يسمى بالحصار المفروض على قطر»، ودعت اللجنة المزعومة إلى «رفع الحصار».

وقال المتحدث باسم البرلمان البريطاني لصحيفة «أرب نيوز» إن مجموعة من السياسيين البريطانيين زاروا قطر في سبتمبر، لكنه نفي أنها كانت زيارة رسمية، وقال المتحدث باسم البرلمان: «قام عدد من البرلمانيين بزيارة قطر بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بصفتهم الشخصية، وليس كجزء من لجنة رسمية من برلمان».

ووفقاً لصحيفة «أرب نيوز» رفض هولاء السياسون الإفصاح عن الجهة التي تحملت تكلفة سفرهم لقطر.

وضمت اللجنة كلاً من جراهام موريس واللورد نظير أحمد واللورد كيلكلوني واللورد قربان حسين، ورفضوا جميعاً التعليق على طبيعة تمويل هذه الزيارة رغم إلحاح «أرب نيوز»، فيما لم تعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان على الزيارة.

وكانت قطر قد أصدرت بياناً «كاذباً» بشأن زيارة عدد من السياسيين البريطانيين للدوحة والتي زعمت أنها لجنة رسمية تدعو لرفع ما تسميه «الحصار» عن قطر.

وزعمت وكالة الأنباء القطرية في الشهر الماضي أن لجنة تحقيق برلمانية قطرية تم تكليفها من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن «الحصار» المفروض على قطر.