وثيقة تؤكد دعم جمعية «قطر الخيرية» للإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

عرض برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، وثيقة مسربة تكشف استخدام أموال جمعية قطر الخيرية في حسابات وزارة الدفاع لدعم الإرهاب.

وكشفت «الوثيقة المسربة أن هناك تعاملات مالية مشبوهة خاصة بالجمعية يستخدمها النظام القطري كمطية لتنفيذ مخططاته الداعمة للإرهاب».

وأوضحت «الوثيقة المسربة» أن جمعية «قطر الخيرية» تلعب دورا قذرا في دعم الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة في سوريا واليمن والعراق.

ولفتت الوثيقة «إلى أن الجمعية تبنت العديد من حملات ما يسمى إعاشة مقاتل وتمكنت من دعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا مثل (لواء التوحيد - جيش الإسلام)، وفي اليمن دعمت تنظيم (أنصار الشريعة) القاعدي في منطقة المكلا، حيث دعمت العناصر الإرهابية بالمال والسلاح والغذاء.

كما أوضحت الوثيقة خلال الفيديو ظهور خطاب موجه من قبل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إلى رئيس مجلس إدارة جمعية «قطر الخيرية» حمد بن ناصر آل ثاني، وتحمل الوثيقة اسم «تحويل موجودات».

وضمت الوثيقة أيضا إشارة إلى كتاب وزير الدولة لشئون الدفاع رقم «ود2017567123» المؤرخ في 8 يونيو الماضي، بشأن تحويل موجودات قطر الخيرية إلى الوزارة.