قرقاش: قطر تتخبط.. تنشد رضا أميركا وود طهران

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن انتهازية الدوحة أصبحت مكشوفة. وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» «إعلام قطر التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع إسرائيل في دعم الموقف الأميركي بشأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران». وأضاف معاليه «مجدداً تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة».

من جهة أخرى، تظاهر عدد من أبناء الجاليات العربية، لا سيما المصرية والسعودية والليبية والسورية، أمس الجمعة، أمام مبنى البرلمان الإيطالي في العاصمة روما، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الإيطالي المتخصص في مكافحة الإرهاب، للتنديد بالدور القطري بدعم الإرهاب في المنطقة العربية وأوروبا. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات لقادة دول المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها الإرهاب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين، مطالبين إياهم بالتمسك بالمقاطعة، والتي كانت لها دور مهم خلال الأشهر الماضية في محاصرة حركة التمويل الصادرة من الدوحة للجماعات التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة، والمدعومة من نظام تميم بن حمد، لا سيما في منطقة الخليج ومصر وليبيا وسوريا. وتصدرت لافتات تؤكد دعم الجاليات العربية في روما لما تقوم به قوات التحالف العربي في تطهير اليمن من الجماعات الإرهابية، المتمثلة في الحوثيين «المرتزقة» حسب وصفهم، متهمين النظام القطري بدعم هذه الجماعات بالنيابة عن نظام ولاية الفقيه.

من جانبها، كشفت المعارضة القطرية بالفيديو، تفاصيل تلك المخططات التي تنفذها الدوحة ضد دول الخليج، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، حيث أكد حساب «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك تاريخ تآمر لقطر ضد السعودية، موضحة أنه مخطط طويل المدى يستهدف إضعاف السعودية.

وقال الفيديو الذي عرضه قطريليكس، إن قطر سعت لاستهداف المملكة من خلال إثارة الفتن في المنطقتين الشرقية والجنوبية، كما أغرت «حزب الله» لفتح جبهة قتال في الشمال، وعارضت حق المملكة في إدارة المساعدات في اليمن، كما سربت معلومات لإيران وتركيا عن مجلس التعاون الخليجي.

وكشف قطريليكس، إن قطر خصصت 65 مليون دولار لمساندة خطط المعارضة، ودعمت مناهضين للحكم في الخارج عبر منظمة الكرامة، كما احتضنت سعوديين يحملون الحقد لبلادهم، حيث كانت الجزيرة المنفذ المفضل لأسامة بن لادن لبث سمومه للعالم.

وأظهر قطريليكس، الشخصيات التي تستضيفها قطر من المحرضين على المملكة العربية السعودية وهم: سعد الفقيه الذي تستر تحت مطالب الإصلاح السياسي لتأجيج الفتنة، ومحمد المسعري الذي تورط في محاولة اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ومحسن العواجي الذي أطلق لسانه للإساءة إلى ولاة الأمر بالمملكة والتحريض عليهم، وغانم الدوسري الذي استخدم المال القطري لشن حملات إعلامية ضد المملكة، وكساب العتيبي الذي وهب نفسه للتطاول على حكام الخليج والدفاع عن قطر. وحول مخطط الدوحة ضد التحالف العربي في اليمن، قال موقع قطريليكس، إن مخطط الفتنة في اليمن برعاية تنظيم الحمدين، فقطر ترعى اتفاقاً سياسياً بين الإخوان والحوثيين لتقويض جهود التحالف العربي.

وقال الحساب الرسمي لقطريليكس، عبر الفيديو، إن الدوحة تقود حملة إعلامية شرسة ضد التحالف العربي في اليمن، وتدعم تنظيم إخوان اليمن الذي يتخذ من تعز مقرا له، وتسعى لعقد صفقة سياسية بين الحوثيين والإخوان في اليمن، وتدبير معركة قادمة يقودها الإخوان ضد خصومهم، يشرف عليه القيادي الإخواني عبد العزيز منصور وشخص عراقي منحه الإخوان الجنسية عام 2012.