أنشطة رياضية متنوعة في «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)

أقيمت فعاليات رياضية وبرامج للتوعية الصحية على مدار يومين في ياس مول، ضمن مبادرة «جسدك أمانة»، والتي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث سيتم تسليط الضوء على العديد من المواضيع من خلال فعاليات متنوعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة في مجال الصحة والرياضة، بهدف خفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والبرامج التي تمثلت بفحوص اللياقة البدنية والصحية منها فحص كفاءة القلب، واختبار تحليل الوقوف والمشي وتحليل نسبة الدهون وكتلة الجسم، كما شهدت تقديم استشارات ونصائح غذائية مجانية للحضور، بجانب تقديم عروض رياضية لافتة ومميزة حظيت بمتابعة مجتمعية واسعة كرياضة الجوجيتسو، الجمباز، الكاراتيه والرياضة البرازيلية الكابويرا، بالإضافة إلى اختبارات صحية مختلفة بجانب تخصيص مسابقات تثقيفية ورياضية وصحية تحفيزية لمشاركة أبناء المجتمع وتقديم جوائز للفائزين.

وتستمر الحملة 12 شهراً وتعمل على تسليط الضوء على العديد من المحاور الرياضية والتثقيفية الداعمة.

ومن جهتها، أكدت المقدم طبيب موزه الشحي على الدور البارز الذي تلعبه الحملة ومساعيها الكبيرة لرفع مستوى الثقافة الصحية والدعوة لممارسة الرياضة وحماية الجسد من مخاطر الأمراض المزمنة، والحفاظ على أجيال النشء والشباب والوصول لأولياء الأمور ودعوة الأسر للتجاوب والتفاعل مع برامج الحملة.

وأضافت: ما شهدته فعاليات الحملة التي أقيمت في ياس مول وسط التفاعل المجتمعي والإقبال المميز من جانب الأسر وأفراد العائلة مع برامجنا وأنشطتنا المتنوعة، يؤكد مدى الاهتمام والمتابعة الكبيرة بالحملة وأهدافها، وهو ما يمثل دليلاً صريحاً على التجاوب برسالة الحملة التي نتطلع لترسيخ رؤيتها الطامحة لبناء مجتمع صحي عند كل فئات مجتمع الإمارات.

وتابعت: تحرص هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على تنفيذ برامج الحملة، والعمل على تقديم البرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية والمخصصة في كل شهر على محور من المحاور المعتمدة والتي تشمل الرياضية والصحية والسلوكية للجمهور عبر عدة قنوات ومنصات تفاعلية، مبينة أن الحملة تسعى من خلال برامجها وفعالياتها الشاملة لخفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، إضافة إلى تثقيفهم بكيفية الوقاية منها، والعمل على تعديل نمط الحياة اليومية ممثلة بالنوم والجهد المبذول طوال اليوم، بما يدعم نجاح ممارسات النظام الصحي والغذائي الذي تدعو إليه الحملة.

وتابعت: الفعاليات التي أقيمت في ياس مول كانت خير خاتمة لأنشطة الحملة طوال شهر يناير، والتي ركزت على محور اللياقة البدنية بهدف الوقاية من الأمراض، والارتقاء بصحة الجسم، مشيدة بالنجاحات التي حققتها الفعاليات، والتي تمثل بالنسبة لنا دافعاً لمواصلة المشوار والعمل على تقديم شمولية بكل البرامج في ظل الثقة المجتمعية لأهداف الحملة.