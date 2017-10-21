سامر أبو هوّاش يترجم الأميركي «بول أوستر» إلى العربية

محمود عبد الله (أبوظبي)

صدرت مؤخرا للشاعر والكاتب والمترجم الفلسطيني سامر ابو هوّاش 3 ترجمات عربية لأعمال الشاعر والمخرج والممثل الأميركي بول أوستر، عن منشورات المتوسط الايطالية، حملت عناوين: «رحلات في حجرة الكتابة»، و«اختراع العزلة.. بورتريه لرجل غير مرئي»، ورواية «صانست بارك»، التي تسرد حكاية عالم حيّ حقيقي في بروكلين بولاية نيويورك، يضم عالمين متناقضين كل التناقض ظاهرياً على الأقل، في خضمّ التحولات التي تشهدها البلاد، ولاسيما الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألقت بظلالها الثقيلة بداية من العام الذي تبدأ به أحداث الرواية، أي العام 2008. في «رحلات في حجرة الكتابة» وفق ما نشر الناشر نقلاً عن موقع «بوك ليست أونلاين»: «يحتفي أوستر برفق بقوة الخيال، ويُعجب بطبيعة العقل المَتَاهيّة في إجلال فلسفي بارع وماكر، للقصص المتفوقة».

وعن كتاب «اختراع العزلة - بورتريه لرجل غير مرئي»، يقول بول أوستر: «لم أشعر أنني (في اختراع العزلة) أروي سيرة حياتي، بقدر ما أستعمل ذاتي لكي استكشف أسئلة تهمنا جميعاً كبشر». في السياق صدر للشاعر سامر أبو هواش، وعن نفس دار النشر ، مجموعة شعرية جديدة بعنوان «ليس هكذا تصنع البيتزا»، في 126 صفحة، وفيه تجربة أخرى له، تُعلي من شأن التفاصيل الصغيرة، والمفردات اليومية، والصور التي تحفل بها نهارات الشارع العربيّ، يلتقطها بحسّ الكاتب، ويعيد رؤيتها بعين المترجم، ثمّ يقدمها بلغة شعرية خفيفة من الحمولات الزائدة.

و من أهم قصائد المجموعة: عباس بيضون لم يمت، حيوانات المدن، كافكا على الشاطئ، نبش في القمامة، إغماض العينين لخمس ثوان.