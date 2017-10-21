مريم جمعة فرج [email protected]

مفاهيم كالخير والحب، والحرية، والمواطنة، والسعادة رحبة واسعة لغوياً واجتماعياً وأخلاقياً. مفاهيم قديمة وحديثة وبسيطة، باب الخير، باب الحب، باب السعادة تعابير قلة منا لايعرفون طريقها! وقديماً، وما توارثناه في ديننا الإسلامي وصار من أدبياتنا للدلالة على أبسط مفاهيم الخير مثلا، يكفي منه ما جاء في الحديث «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله» ومن هؤلاء «.. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». تحسد هذا الرجل الذي لا تعرف يمينه ما تنفق شماله ربما لأنه يضعها في جيبه لسبب آخر، ليبحث عن الهاتف النقال ليخرجه ثم يلتقط صوراً، بالفيديو تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى «جروب» الصديقات موثقة باليوم والساعة والمكان، ومع الصورة عبارة «الله يقدرني على فعل الخير» ثم يطلب منهن أن يصوتن لصاحبته حتى تتأهل لدخول مسابقة جائزة عمل الخير!

صديقة خائنة من الجروب تقول، مثل هذه الأشياء ينبغي أن تنبهنا إلى أنه أصبح لدينا مفهوم جديد لعمل الخير، ربما كنا نتصور أنه يناسب العصر! الخير يتحول أحيانا إلى عرض « شو» ولأنه اقترن بالجوائز اختلط المفهوم، وصار كالإهانة! أذكر أن الناس المقتدرين في تلك الأيام كان أحدهم يرسل لك الزكاة أو ما شابه وينسى، والله لو كان بمقدوره أن يعلم الغيب ويعرف شيئاً عن وسائل التواصل لأخذ صوراً لا تعد ولاتحصى لأعماله ولو مع قدر «العيش» أو «الرز» الذي يرسله إلى جاره الفقير. ماذا أفعل وقد نسيت أن أنبهها إلى أن ابتسامتها في الصور لم تكن هي، رغم أنها كانت تدري أن مجرد تبسمها في وجه الآخرين خير، ولو كانت الابتسامة لهؤلاء المساكين ولم تكن للجائزة، وهي تلتقط الصور مع العمال الذين تقف في وسطهم تناولهم السندويتشات والماء، والتعب المتسببة فيه حرارة الطقس باد على وجهها ووجوههم، لربما كان لها الأجر إنما الابتسامة لجائزة الخير، أتصور أنها تمسح الخير.

تعرف هذه المرأة وغيرها أن هناك ألف باب لعمل الخير إلا أن تكون جاهلاً بجوهره فتختلط عليك الأمور، ومع ذلك ربما كانت فرصة تسمح لغيرها بنشر الوعي به، بجوهر عمل الخير « لاتهين». وهو ذاته ما يتطلب منا أن نعمل أذهاننا وخيالنا وهممنا لتطوير مفاهيم كثيرة نستفيد منها وأولنا أبناؤنا في البيوت والمدارس. لو عمل طفلي الخير في بيته ولأسرته وأصدقائه ثم عمله لأهله، وتعود أن يعمله دون أن يوثقه له سنتيغرام فسيتعود على تطبيق هذه الأدبيات، افعل الخير وارمه في البحر بيد لاتراها الأخرى.