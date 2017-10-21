لنفهمَ مواقف «كيم»!

تايلور كوين*

إذا كنا نفكر في معضلة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية من خلال نظرية اللعبة، فإن جانباً واحداً من المشكلة يستحق مزيداً من الاهتمام، هو عمر الزعيم الكوري «كيم جونج أون» -33 عاماً فقط. ولأن المنفى لا يبدو أنه خيار محتمل بالنسبة له، حيث إن هروبه من البلاد بأمان سيكون صعباً، فإن كيم يحتاج إلى استراتيجيات كثيرة لكي يظل في السلطة لمدة خمسين عاماً أو أكثر. وهذا هدف صعب التحقيق، ولكنه قد يساعدنا على فهم بعض تكتيكاته اللاعقلانية حتى وإن بدت مدفوعة ببعض الحسابات المعقولة.

ومن الصعب للغاية أن نتنبأ بما سيكون عليه العالم بعد نصف قرن من الآن. فقبل خمسين عاماً مثلاً كانت الصين قد خرجت لتوها من الثورة الثقافية، ولم يكن صعود اليابان واضحاً بعد. وربما كانت كوريا الشمالية حينها أكثر ثراء من كوريا الجنوبية، التي كانت في عام 1960 من أفقر بلاد العالم.

ولهذا السبب، فإذا كان المرء ديكتاتوراً يخطط للبقاء لفترة طويلة في ظل حزمة واسعة من النتائج المحتملة، فماذا عساه يفعل؟ إنه لا يعرف من سيكونون أعداءه وأصدقاءه خلال السنوات الخمسين المقبلة، ولذا فقد يختار استراتيجية تشبه طريقة القنفذ ليبدو شائكاً للجميع.

ونحن الأميركيين نميل إلى التفكير في كيم باعتباره مناهضاً لخططنا، ولكن عدوه الطبيعي على المدى الطويل هو الصين. ومن الأسهل بالنسبة لكوريا الشمالية أن تهدد المدن الصينية بالأسلحة، وأن يقف وضعها النووي في طريق الصين لتصبح القوة الإقليمية المهيمنة في شرق آسيا. وقد تحول الرأي العام الصيني بالفعل ضد كوريا الشمالية. ومنذ أن تولى كيم السلطة ظل يلاحق الجنرالات وأفراد الأسرة ممن لديهم علاقات أقوى مع الصين.

وإحدى الطرق لتفسير صراع كيم مع الرئيس دونالد ترامب هي أنه يشير إلى الصينيين أيضاً بأن عليهم عدم الاستهانة به، لأنه على استعداد لأن يدبر انتقاماً «جنونياً». ومن هذا المنطلق، تعد بكين هدفاً أكثر احتمالاً لواحدة من أسلحته النووية أكثر من مدينة سياتل مثلاً.