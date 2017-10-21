العروبة يتأهل إلى دور الـ 16 للكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)

قبض العروبة على البطاقة الثانية بالمجموعة الأولى، والمؤهلة إلى دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، بعد الفوز الثمين على الحمرية بهدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات التمهيدية، وفي المباريات الأخرى، حقق مسافي مفاجأة كبيرة، بالفوز على الفجيرة بهدف، والذيد على مصفوت 3-1، ورفع العروبة رصيده إلى النقطة العاشرة، متساوياً مع الفجيرة المتصدر بالمواجهات المباشرة، فيما فقد الحمرية فرصة في التأهل، لأن الخسارة جمدت رصيده عند 6 نقاط.

واستطاع لاعبو العروبة اقتناص الفرصة التاريخية، رغم إقامة الملعب خارج أرضهم، حيث حققوا المطلوب من المباراة، ونجحوا في إضافة 3 نقاط غالية، دفعت الفريق نحو وصافة المجموعة، والتأهل إلى دور الـ 16 للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح الفريق في التأهل خلال الموسم الماضي، وملاقاة الشارقة في مباراة قدم من خلالها العروبة مستوى متميزاً تحت قيادة المدرب المصري طارق مصطفى، رغم الخسارة والخروج، وجاء الصعود تحت قيادة المدرب الصربي روديون كاسنين

وتقدم العروبة بهدف الكاميروني هنري في الدقيقة 18، وهو الثالث للاعب خلال 5 مباريات خاضها مع الفريق في التصفيات التمهيدية، وأضاف الأردني أحمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، ليرفع غلته إلى الهدف الثالث في 3 مباريات.

وفي المباراة الثانية، فجر أبناء مسافي مفاجأة كبيرة بالانتصار على الفجيرة بهدف سجله معضد البدواوي في الدقيقة 14، وطوال ما تبقى من وقت عجز لاعبو «الذئاب» من معادلة النتيجة، وتصحيح الوضع، رغم محاولات الأسطورة الأرجنتيني مارادونا وتغييراته المستمرة في صفوف الفريق ليتلقى الفجيرة خسارته الأولى، رغم تأهله المسبق إلى دور الـ 16 منذ الجولة الماضية، ويعتبر فوز مسافي انتصاراً معنوياً مهماً، قبل بداية دوري الدرجة الأولى، وآخر مباريات التصفيات التمهيدية وهو الأول له في المسابقة، واحتفل لاعبوه طويلاً بعد صافرة الحكم النهائية.