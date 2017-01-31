إقالة الروسي يفريموف من تدريب منتخبات الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة اقالة الروسي اليكسى يفريموف المدير الفني لمنتخبات الطاولة والذي تم التعاقد معه منذ نحو ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الاختبار، وكشف أحمد البحر الأمين العام المساعد ورئيس لجنة المنتخبات أن القرار جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات التي فضلت عدم التجديد للمدرب والبحث عن مدرب آخر تأهباً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وعانى ملف مدربي المنتخبات غياب الاستقرار خلال السنوات الماضية والتي تعاقب خلالها أكثر من مدرب قبل أن يتم الاستقرار على التعاقد مع الروسي اليكسى يفريموف الخبير في الاتحاد الدولي، والمدرب السابق للنادي الأهلي المصري ما بين عامي 2009 إلى 2011، قبل أن يتم لاحقاً اتخاذ قرار الإقالة بعد نهاية فترة الاختبارات والتي استمرت على مدار ثلاثة أشهر.

ويستعد منتخبا الشباب والناشئين لخوض الاستحقاق الأول في 2017 من خلال المشاركة المرتقبة في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها الأردن بمدينة العقبة من 8 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات، الأردن «المستضيف»، السعودية، فلسطين، البحرين، العراق إلى جانب احتمالية مشاركة المنتخب السوري في حال ساعدته الظروف.

وتمثل البطولة المرتقبة باكورة مسابقات اتحاد غرب آسيا «الوليد» والذي تم إشهاره رسمياً في أكتوبر من العام الماضي بعد اعتماد النظام الأساسي للاتحاد على مستوى المجلس أو الجمعية العمومية والاتحادات الوطنية التي تقع في منطقة غرب آسيا، ويترأس الاتحاد المهندس فواز الشرابي رئيس الاتحاد الأردني ويضم في عضويته اتحادات دول العراق وفلسطين والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والسعودية.