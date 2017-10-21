كيلليني.. التجديد في 5 دقائق !

دبي (الاتحاد)

كل ما أحتاج إليه خمس دقائق تشمل استراحة شرب القهوة، بهذه العبارة رد الإيطالي جورجيو كيلليني على الإجابة حول تأخر تجديد عقده مع يوفنتوس لحد الآن، حيث ينتهي العقد الحالي في شهر يونيو المقبل، لكن المدافع الصلب أغلق الباب على الشائعات بعبارة تعكس قصة الحب التي تجمعه مع «السيدة العجوز».

ومنذ شارك كيلليني للمرة الأولى بصفوف اليوفي، حينما لعب بديلاً لندفيد في أكتوبر 2005، تحول إلى لاعب لا يمكن الاستغناء عنه في الخط الخلفي، بغض النظر عن المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق بداية من كابيللو، مروراً بديشامب وفيرارا وزاكروني وديل نيري وكونتي وحالياً إليجري، لكن مع تأخر الإعلان الرسمي عن تمديد عقده دخل تشيلسي الإنجليزي بتوجيهات من مدربه كونتي بقوة على الخط في محاولة لضم اللاعب المقاتل.

واتفقت تصريحات كيلليني مع ما أعلنه بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي، حيث كشف عن وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيرتبط به اللاعب مع اليوفي لعام أو عامين على الأقل، وذلك وسط تمسك اللاعب نفسه بعدم وضع شروط كبيرة لإتمام الأمور، في ظل تعلقه بناديه الأم الذي انطلق منه نحو شهرته الحالية، وسيراً على خطى الأوفياء جيجي بوفون وأليساندرو ديل بييرو ودافيد تريزيجيه وندفيد الذين بقوا مع كيلليني، رغم إرسالهم لدوري الدرجة الثانية عام 2006، حيث تمسك وقتها بالفريق وساهم في إعادته للتتويج بلقب الدوري، بدءاً من موسم 2012 وحتى الآن.

وكشف كيلليني عن علاقته القوية مع المدرب إليجري، وذلك وسط الحديث عن طلب المدرب نفسه بيع المدافع ليوناردو بونوتشي الصيف الماضي، وقال كيلليني: إنه شخص ذكي، ويساهم في تطورنا عاماً بعد عام، كلما حققنا الانتصارات فإننا نعمل معه مجدداً من أجل المزيد، وهذا أمر مهم للغاية، سواء له أو اللاعبين.

واعتبر كيلليني أن زميله بوفون أكثر من أثر فيه خلال مسيرته، واعتبر رفعه كأس إيطاليا حينما حمل شارة القيادة لحظة ذات مشاعر مختلطة بعد مسيرة طويلة في صفوف الفريق.