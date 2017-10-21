«أبوظبي 5» جاهز لتحدي البحر الأصفر

خالد السعدي (ويهاي)

تبدأ اليوم المنافسة القوية على البحر الأصفر في صراع الأقوياء، مع انطلاقة السباق الرئيس الأول في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي تقام في مدينة ويهاي الصينية، بمشاركة 11 زورقاً، يتقدمهم زوارق الإمارات، التي تضم زورق أبوظبي 5، وزورق الفيكتوري 3 وزورق الوصل 8، ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي برصيد 70 نقطة، في حين يحل في المركز الثاني زورق أبوظبي بقيادة ماجد المنصوري، وراشد الطاير برصيد 60 نقطة، بينما يأتي في المركز الثالث زورق الأسترالي ذا بلو رو برصيد 48 نقطة.

ويقام السباق هذه الجولة في أجواء مغايرة عن الجولة الماضية، حيث وضع مسار المنافسة في البحر المفتوح والمتصل بالمحيط الهادي، ويطلق على بحر المدينة اسم البحر الأصفر أو «اليلو سي»، حيث أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الرمال الرسوبية التي يجرفها البحر معه.

ويسعى زورق أبوظبي إلى المنافسة على صدارة الترتيب العام في سباقي والغد أيضاً، خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر حالياً زورق الفيكتوري ضئيل من ناحية النقاط في الترتيب العام، ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الحالية اليوم وغداً من خلال سباقين، ثم الانتقال إلى أجواء الجولة الثالثة من البطولة الأسبوع المقبل، وفي الصين أيضاً في مدينة شايمن.

وتنطلق الأحداث اليوم مع تصفيات وسباق كسر الكيلو، والذي سيقام على ثلاث تصفيات، حيث تتأهل 4 زوارق إلى التصفية الثالثة والختامية، ومن خلالها تم تعديل القوانين عن الجولة الماضية، حيث سينطلق كل زورق في دورة إحماء واحدة ثم يعطى المجال لدورتين كاملتين، للوصول إلى أفضل زمن، وتحقيق السرعة المطلوبة للوصول إلى صدارة الانطلاقة في السباق الرئيس لاحقاً.