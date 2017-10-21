هدى المطروشي: مستقبل المبارزة الإماراتية مبشر

شمسه سيف (أبوظبي)

أكدت هدى المطروشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن البطولة الآسيوية للشباب والناشئين تعد من أكبر البطولات العالمية، التي تنظم سنوياً، من حيث عدد المشاركين بها، حيث يزيد عددهم على 750 لاعباً ولاعبة، وتحظى باهتمام دولي مميز من البلدان الآسيوية المشاركة بالحدث، والتي تزيد على 35 دولة أو من قبل الدول الأخرى.

وقالت: «سبق لنا استضافة نسخة عام 2015، بالعاصمة أبوظبي، والتي أقيمت منافساتها بصالات المعهد البترولي، وكانت البطولة أكثر من رائعة بشهادة جميع من تابعها وشارك فيها»، وتابعت: «ليس من المستغرب أن يبادر الاتحاد الآسيوي للمبارزة بطلب استضافة دولتنا مرة أخرى، لنسخة عام 2018، في سابقة تعد الأولى له من حيث إسناد تنظيم البطولات، وبناءً على طلب الاتحاد الآسيوي، وافق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على قبول التحدي، واستضافة نسخة العام المقبل، حيث يعد ذلك بمثابة شهادة نجاح».

وواصلت: «فور قبولنا استضافة الحدث قمنا بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، الذي وفر لنا كل أنواع الدعم، وقدم نموذجاً رائعاً من نماذج التعاون بين الجهات الرياضية بالدولة، وتم التوجيه من قبل المجلس باستضافة البطولة بمجمع حمدان الرياضي».

وأضافت: «نتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة في النسخة المقبلة من البطولة، حيث لمسنا خلال استعراضنا إمكانات دبي في استضافة الحدث، أمام الاتحاد الآسيوي، رغبة واسعة في المشاركة».