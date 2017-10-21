المري بطل 47 كم.. وبوعزة يتوج بسباق 67 كم

أبوظبي (الاتحاد)
أسفر سباق «مياه العين» المجتمعي للدراجات الهوائية، عن فوز أحمد المري بالسباق القصير لمسافة 47 كم بزمن وقدره 1:33:50 ساعة، فيما جاء ثانياً محمد الصبيح بزمن وقدره 1:34:04 ساعة، وحل في المركز الثالث، الفلبيني أرتورو ألدا بزمن وقدره 1:34:05 ساعة.
فيما تمكن المغربي ياسين بوعزة من الفوز بالسباق الطويل لمسافة 67 كم بزمن وقدره 1:58:53 ساعة، وحل ثانياً الكويتي خالد الخليفة بزمن وقدره 1:59:04 ساعة، وفي المركز الثالث جاء البريطاني سيمون هينلي بزمن وقدره 1:59:05.
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وشهد السباق الذي أقيم في مدينة العين بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أجندة فعلاياته الرياضية المجتمعية، تفاعلاً مميزاً ومشاركة خليجية وعربية واسعة، وسط تنافس أكثر من 330 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فئاته المعتمدة.
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من جهته، تقدم خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة لعموم الفائزين بمختلف فئات سباق «مياه العين» المجتمعي، الذي شهد مشاركة كبيرة وتفاعلاً مميزاً من مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن المجلس حريص على دعم كل فئات المجتمع بالمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة، بهدف جعل الرياضة وسيلة مثالية لتحسين نمط الحياة اليومية لعموم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس فتح باب التسجيل مبكراً للمشاركة بمختلف السباقات المجتمعية المعتمدة، من خلال موقع مجلس أبوظبي الرياضي الإلكتروني ((www.adsc.ae)، والذي يتضمن أجندة الفعاليات والسباقات المجتمعية، سواء الدراجات الهوائية والجري والسباحة والترايثلون، ويتيح للجميع الاطلاع والتسجيل والتفاعل والحصول على نتائج السباقات أولاً بأول، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي والإسعاف الوطني وشركة مياه العين راعي السباق على تعاونهم في إنجاح السباق المجتمعي.