المري بطل 47 كم.. وبوعزة يتوج بسباق 67 كم

أبوظبي (الاتحاد)

أسفر سباق «مياه العين» المجتمعي للدراجات الهوائية، عن فوز أحمد المري بالسباق القصير لمسافة 47 كم بزمن وقدره 1:33:50 ساعة، فيما جاء ثانياً محمد الصبيح بزمن وقدره 1:34:04 ساعة، وحل في المركز الثالث، الفلبيني أرتورو ألدا بزمن وقدره 1:34:05 ساعة.

فيما تمكن المغربي ياسين بوعزة من الفوز بالسباق الطويل لمسافة 67 كم بزمن وقدره 1:58:53 ساعة، وحل ثانياً الكويتي خالد الخليفة بزمن وقدره 1:59:04 ساعة، وفي المركز الثالث جاء البريطاني سيمون هينلي بزمن وقدره 1:59:05.

وحققت الفرنسية آن فرانس المركز الأول في 2:06:19 ساعة، لقب السباق القصير 47 كم، سيدات، وفي السباق الطويل 67 كم حققت الإيرلندية دايريدي كيسي المركز الأول بزمن وقدره 2:22:24 ساعة.

وشهد السباق الذي أقيم في مدينة العين بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أجندة فعلاياته الرياضية المجتمعية، تفاعلاً مميزاً ومشاركة خليجية وعربية واسعة، وسط تنافس أكثر من 330 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فئاته المعتمدة.

وفي ختام السباق، قام خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلو مياه العين وشرطة العين والإسعاف الوطني بتتويج الفائزين، وتقليدهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال السباق الذي أقيم في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017-2018 والتي تشمل 12 سباقاً، سباق الدراجات المجتمعي في مدينة الظفرة يوم 3 نوفمبر 2017، يتبعه سباق الدراجات في أبوظبي يوم 24 نوفمبر، وفي 6 يناير 2018 يقام سباق الدراجات الهوائية «ضد الساعة» في مضمار الوثبة يتبعه مباشرة يوم 12 من نفس الشهر سباق تل مرعب للدراجات، والذي يتميز بمنافسة قوية بين المتسابقين الذين يزيد عددهم على 700 متسابق، يليه سباق جبل حفيت في 2 فبراير 2018، وبعدها سباق الوثبة في 9 مارس 2018 يليه سباق جزيرة ياس يوم 30 من نفس الشهر، بعدها سباق جبل حفيت يوم 13 أبريل 2018 على أن يقام سباق الوثبة الليلي يوم 28 أبريل 2018 وهو السباق الأخير في الموسم.

من جهته، تقدم خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة لعموم الفائزين بمختلف فئات سباق «مياه العين» المجتمعي، الذي شهد مشاركة كبيرة وتفاعلاً مميزاً من مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن المجلس حريص على دعم كل فئات المجتمع بالمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة، بهدف جعل الرياضة وسيلة مثالية لتحسين نمط الحياة اليومية لعموم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس فتح باب التسجيل مبكراً للمشاركة بمختلف السباقات المجتمعية المعتمدة، من خلال موقع مجلس أبوظبي الرياضي الإلكتروني ((www.adsc.ae)، والذي يتضمن أجندة الفعاليات والسباقات المجتمعية، سواء الدراجات الهوائية والجري والسباحة والترايثلون، ويتيح للجميع الاطلاع والتسجيل والتفاعل والحصول على نتائج السباقات أولاً بأول، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي والإسعاف الوطني وشركة مياه العين راعي السباق على تعاونهم في إنجاح السباق المجتمعي.