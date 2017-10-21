«الأجسام» إلى «الآسيوية» بـ 10 لاعبين

دبي (الاتحاد)

أعلن أحمد جوهر، عضو اتحاد بناء الأجسام، ورئيس لجنة المنتخبات، عن انضمام 5 لاعبين جدد لمنتخبنا، الذي غادرت بعثته الأولى مساء أمس إلى هونج كونج، للمشاركة في بطولة آسيا التي ستنطلق منافساتها بعد غدٍ، بمشاركة كبرى لغالبية دول القارة الآسيوية، وتقام تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، ليرتفع العدد إلى 10 لاعبين، واللاعبون هم مهند عبد الله محمد وخليفة سالمين في الفيزيك، «فوق 174 سنتمتر» وخالد محمد الظاهري وحسن صالح في الكلاسيك «فوق 180 سنتمتر»، وعبد الله رستم بناء أجسام في وزن 75 كجم، إضافة إلى اللاعبين الأساسيين، وهم أحمد المدني بوزن 100 كجم، وسلمان عجيل وزن 90، وفهد الجنيبي «85» والماس البلوشي «80»، وراشد محمد «الفيزيك»

ويترأس جوهر بعثة المنتخب مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد ساساني ومعاونه زويد سالمين.

وطالب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، بضرورة مواصلة المنافسة بروح رياضية عالية، وبما يساهم برفعة مكانة الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والعودة بالميداليات، وقال: نتطلع لإنجازات مميزة، وتمثيل مشرف للإمارات.