«الصداقة الإماراتية الكورية» للتايكواندو تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة الصداقة الإماراتية الكورية بالتايكواندو، والتي ينظمها اتحاد التايكواندو، بالتعاون مع السفارة الكورية الجنوبية في الدولة، وتقام في مركز شباب الشارقة بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول والجنسيات من داخل الدولة وخارجها، وتقام منافساتها لمدة يوم واحد، وبحضور القيادات الرياضية في الدولة، ومسؤولي سفارة كوريا الجنوبية.

ومن جهته، رحب العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو بإقامة البطولة سنوياً في الدولة، ومؤكداً أنها عنوان جديد للنجاحات التنظيمية الإماراتية، متمنياً لها أن يكتب لها النجاح، وأثنى على الدور البارز لكوريا الجنوبية في ترسيخ العلاقات الرياضية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، والدعم البارز لرياضة التايكواندو في العالم عموماً وفي الإمارات على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن فوز الإمارات باستضافة الجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، والتي ستقام في الفجيرة في ديسمبر من العام القادم، هو جزء مهم ومؤثر في هذا السياق.