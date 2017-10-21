225 لاعباً ولاعبة في «كاراتيه الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس صباح اليوم، منافسات البطولة الثانية للكاراتيه بمشاركة 225 لاعباً ولاعبة يتنافسون على حصد ميداليات البطولة.

وينتظر أن تشهد البطولة التي تتواصل على مدى 6 ساعات، وتقام بالصالة الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية بمنطقة الحزانة في مدينة الشارقة، منافسات قوية بين اللاعبين الذين يمثلون 5 مراكز تدريب تابعة للنادي، بواقع 7 فرق بإجمالي 225 لاعباً ولاعبة، منها 150 لاعباً ولاعبة لـ «الكاتا» و75 لاعباً في «الكوميتيه».

وأكد عبدالعزيز النومان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن البطولة تعد من البطولات الهامة المدرجة على جدول أجندة النادي، وتشمل منافسات تتيح ميزة التنافس بين المواهب الواعدة، من كافة المراكز التابعة للنادي، والتي تضم مئات المتدربين من الأبناء والبنات على مهارات الدفاع عن النفس، والتي من بينها الكاراتيه.

ولفت النومان إلى أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يمضي بخطى ثابتة، نحو تحقيق أهدافه بنجاح متوازن، من خلال ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للاهتمام برياضات الدفاع عن النفس، لتكون هدفاً للتمسك بأهداف الرياضة الصحيحة وممارسة كافة رياضاتها.

وأشار إلى أن خطة النادي تهدف إلى إكساب اللاعبين خبرة المنافسات، استعداداً للمشاركة في البطولات الرسمية لهذا الموسم.

ودعا النومان اللاعبين وكافة المراكز إلى إبراز قدرات اللاعبين في تلك الرياضة الهامة، وبيان مدى تمكنهم في ظل ما قدمه النادي من إمكانات كبيرة، وافتتاح مراكز لنشر رياضات الدفاع عن النفس بين الأجيال، لتكون رياضة تعلم القيم والأخلاق والمسؤولية، وسنواصل توفير مختلف الإمكانات والتوسع في افتتاح الصالات، لتكون مراكز لاحتضان الأبناء والبنات لتعلم فنون ورياضات الدفاع عن النفس، وإكسابهم الصفات الحميدة من خلال تعلمها وإجادتها، فضلاً عن الجرأة وبناء الشخصية المتزنة الناجحة.