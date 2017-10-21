خيول جودلفين تتحفز لـ «الأبطال البريطاني» اليوم

محمد حسن (دبي)

يتقدم نجوم جودلفين الفائزون في الفئة الأولى، «بارني روي»، «ريبشيستر»، «ثندر سنو» و«هاري اينجل»، مجموعة قوية من الخيول المشاركة في أغنى يوم لسباقات الخيل البريطانية، وهو حفل سباق يوم الأبطال البريطاني المقام بمضمار آسكوت في المملكة المتحدة، اليوم.

ويسعى «بارني روي» (ريتشارد هانون/‏‏‏جيمس دويل) لانتصاره الثاني في ج1 بآسكوت لهذا العام، وذلك على مسافة 10 فيرلونج بسباق شامبيون ستيكس، بعد أن نافس بضراوة على مسافة الميل، ليكسب بفارق طول واحد سباق سانت جيمس بالاس ستيكس بالحفل الملكي في يونيو.

وسيواجه «بارني روي» 8 منافسين من بينهم الفائز مرتين في ج2 «كراكسمان»، وبطل سباق بوول ديساي دي بولان، وسباق بري دو جوكي كلوب لهذا العام المهر «براميتو»، بالإضافة إلى «هايلاند ريل» الذي حصد 6 انتصارات في ج1 خلال مسيرته حتى الآن.

ويسعى المهر «ريبشيستر» (ريتشارد فاهي/‏‏‏وليام بيوك) الفائز أيضاً في الرويال آسكوت هذا العام، بعدما كسر الزمن القياسي، عندما سطر فوزاً كاسحاً بسباق ج1 كوين آن ستيكس، كما أن هذا المهر ذو الأربع سنوات وابن الفحل «إفراج» لتحقيق انتصاره الخامس في ج1 على مسافة الميل بسباق كوين إليزابيث الثانية ستيكس، والذي احتل فيه المركز الثاني قبل 12 شهراً مضت.