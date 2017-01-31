128 دراجاً يتنافسون على لقب «مرحلة نخيل»

رضا سليم (دبي)

يدشن طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، نسخته الرابعة، صباح اليوم بمشاركة 128 دراجاً يمثلون 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، من بينهما 10 فرق عالمية مصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، و4 فرق قارية محترفة، وفريق قاري واحد بالإضافة إلى منتخبنا، ويستمر الطواف حتي السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويعد الطواف بمثابة افتتاح لموسم سباقات الدراجات في الشرق الأوسط باعتباره أول سباق ينطلق في المنطقة في السنة الجديدة.

ويقام الطواف على 5 مراحل لتصل المسافة الكلية للسباق 865 كيلو متراً، بزيادة 194 كيلو متراً عن النسخة السابقة، ويتجول الطواف في 6 من إمارات الدولة هي دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

ويتابع الطواف عبر شاشات الفضائيات، 182 دولة في القارات الخمس بزيادة 27 دولة عن النسخة الماضية، و70 دولة عن النسخة قبل الماضية.

كانت اللجنة المنظمة للطواف قد أقامت حفل افتتاح الحدث العالمي مساء أمس، على المسرح المكشوف والمطل على مياه الخليج العربي أمام فندق ويستن دبي الميناء السياحي بمنطقة المارينا، وتم خلاله تقديم الفرق المشاركة والدراجين الذين مثلوها في المنافسات المرتقبة التي تستمر على مدار خمسة أيام، كما تضمن الحفل تقديم أفلام عن المراحل الخمس للطواف وأهم المناطق التي سيمر منها.