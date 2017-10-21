«المهام الخاصة» يغرد بالدرع

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، بميادين الرماية بالوثبة «الحفار» المسابقات النهائية، والحفل الختامي لبطولة درع معالي القائد العام للرماية لعام 2017 في دورتها الأولى، بحضور مديري القطاعات.

وهنأ معاليه فريق قطاع «المهام الخاصة» الذي جمع أعلى النقاط في المجموع العام لينال درع البطولة، كما أشاد بالجهود التي تم تسخيرها في الإعداد للبطولة، والتي انطلقت في 15 من الشهر الجاري، ونظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية ومركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، وبإشراف اللجنة العليا الرياضية بشرطة أبوظبي.

وكان فريق قطاع «المهام الخاصة» قد حقق المركز الأول في تصفيات اليوم الختامي للبطولة لمسابقات فئة إسقاط الصحون، وجاء ثانياً فريق قطاع «شؤون القيادة» فيما حصل فريق قطاع «الموارد البشرية» على المركز الثالث.

أما على مستوى المنافسات الفردية، ففاز النقيب يوسف جراغ البلوشي بالمركز الأول بمسابقة فئة المسدس «ضباط»، وفاز بالمركز الثاني الرائد خالد محمد الحمادي، وذهب المركز الثالث للنقيب علي ناصر العمري، وفي مسابقة فئة المسدس «رجال» ذهب المركز الأول إلى العريف محمود هلال المعمري، وفي المركز الثاني الرقيب أول حسن عبد الله محمد، وجاء بالمركز الثالث المساعد جمعة جمعة الكندي.