«البايرن الجديد» يواجه هامبورج «الجريح»

برلين (د ب أ)

على الرغم من أن فريق بوروسيا دورتموند هو متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ولكن بايرن ميونخ، حامل اللقب، يدخل منافسات الجولة التاسعة بمعنويات مرتفعة للغاية.

ويمر فريق بايرن ميونخ بانتعاشة كبيرة تحت قيادة مدربه يوب هاينكس قبل مواجهة هامبورج اليوم، بينما يتطلع بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهير عندما يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على سيلتيك الإسكتلندي 3 / صفر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، فيما تعادل بوروسيا دورتموند مع أبويل نيقوسيا 1/1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال آرين روبين جناح بايرن ميونخ بعد مباراة سيلتيك: «كانت مباراة جيدة، وخطوة أخرى. أردنا أن نتقدم، حافظنا على نظافة شباكنا للمرة الثانية، من المهم أن نستعيد الاستقرار. نسير في الطريق الصحيح».