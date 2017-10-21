«معركة القمة» بين نابولي وإنتر في «سان باولو»

روما (أ ف ب)

سيحاول نابولي المتصدر ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تحقيق فوزه التاسع على التوالي منذ انطلاق الموسم الحالي، وإلحاق الهزيمة الأولى بوصيفه انتر، عندما يستضيفه اليوم بملعب سان باولو في المدينة الجنوبية ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة إيطاليا.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين حيث فازت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري بالمباريات الثماني حتى الآن، في حين حقق فريق المدرب لوتشيانو سباليتي سبعة انتصارات مقابل تعادل واحد.

وإذا كان انتر استعد جيدا لهذه المواجهة المرتقبة في مختلف أنحاء إيطاليا، نظرا لعدم مشاركته في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فان نابولي عاش أسبوعا حافلا بدأه بالفوز على روما 1-صفر في عقر دار الأخير في الدوري المحلي الأسبوع الماضي قبل أن يخوض مباراة قوية ضد مانشستر سيتي الانجليزي وخسرها 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

واعتبر ساري أنه على الرغم من الخسارة فان فريقه بدأ يقترب من مستوى الفرق الأوروبية الكبيرة، وان العرض الذي قدمه ضد سيتي مشجع أكثر من العرض الذي قدمه الموسم الماضي أمام ريال مدريد، عندما خسر أمامه ذهابا وايابا بالنتيجة ذاتها 1-3.