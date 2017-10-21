برشلونة يسعى للحفاظ على الصدارة أمام ملقة

مدريد (أ ف ب)

يستقبل برشلونة المتصدر متذيل الترتيب ملقة في خضم الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا، اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، فيما يبحث ريال مدريد عن استعادة ثقة جماهيره عندما يستضيف ايبار الباسكي غدا.

ولم يخف برشلونة، رمز كاتالونيا، دعمه لحق الإقليم في تقرير المصير، من دون أن يعلن صراحة تأييده للاستقلال عن اسبانيا.

ودخلت إسبانيا في أزمة سياسية حادة منذ استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا مطلع أكتوبر الحالي، والذي رفضته الحكومة المركزية بشدة وحاولت منع إقامته بالقوة، ما أدى إلى صدامات بين الشرطة وسكان الاقليم، أدت إلى إصابة مئات بجروح.

ويقف برشلونة، المملوك من مشجعيه «سوسيوس»، بين سندان بعض مشجعيه المعارضين لتسييس المؤسسة الرياضية، ومطرقة مجموعات استقلالية أخرى تطالبه بالتزام أكثر حزما بالانفصال.