سيتي على أبواب رقم قياسي أمام بيرنلي

مراد المصري (دبي)

تعود عجلة الدوري الإنجليزي «البريمرليج» للدوران مرة أخرى، مع انطلاق الجولة التاسعة وسط نشوة استعادة الهيبة الأوروبية، تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الأداء والنتائج الإيجابية التي حققتها الفرق، في ختام الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ونجحت جميع الفرق الخمسة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بتصدر ترتيب مجموعاتها، وهي: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، وعلى الرغم من تعادل «البلوز» على ملعبه مع روما، فإن كل الفرق الفرق الخمسة لم تتعرض للخسارة في أول ثلاث جولات من دور المجموعات للمرة الثالثة منذ موسمي 2005-2006 و2008-2009.

ومرت مسيرة الكرة الإنجليزي في المسابقة الأوروبية بحالة من انعدام التوازن منذ تتويج تشيلسي باللقب عام 2012، وابتعدت عن الواجهة تدريجيا حتى باتت تودع مبكرا، من دون أن تترك بصمتها كما جرت العادة سابقا حينما كانت فرقها مرشحة بقوة على اللقب.

وتنطلق الجولة بمواجهة قوية تجمع تشيلسي حامل اللقب مع واتفورد أحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي، والذي يمكن اعتباره الحصان الأسود للبطولة حتى الآن، وفيما عرف «البلوز» التعثر في بداية المشوار وجاء السقوط أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، ليبقى الفريق بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة، فإن واتفورد تقدم بهدوء وثبات ليكسب 15 نقطة، ويحتل المركز الرابع حالياً.