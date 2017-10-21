الفيفا يدرس تغيير لوائح الجنسية

زوريخ (رويترز)

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة. وقال فيكتور مونتالياني، رئيس لجنة حملة الأسهم في الفيفا، إن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات، أو تمثيل دول لا يرتبطون بها.

وأضاف المسؤول الكندي رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، «ظهرت العديد من المشاكل على مدار الأعوام الماضية، لأن العالم يتغير والهجرة أيضا تتغير.

ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول دون الإخلال بنزاهة اللعبة.

وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين. واقترح اتحاد الكرة في الرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح، والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة، مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.