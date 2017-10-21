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مواجهات عربية خالصة في نصف نهائي «الأبطال»

«ليلة الحسم» بين الوداد واتحاد الجزائر
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تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017

القاهرة (د ب أ)

مع اقتراب قطار بطولة دوري أبطال أفريقيا من الوصول إلى محطة النهاية، فإن آمال وتطلعات فرق المربع الذهبي بالمسابقة القارية بلغت ذروتها من أجل حجز بطاقة الترشح لنهائي أمجد الكؤوس الأفريقية.

ويشهد إياب الدور قبل النهائي للبطولة مواجهتين عربيتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه النجم الساحلي التونسي غداً، فيما يواجه الوداد البيضاوي المغربي ضيفه اتحاد الجزائر اليوم.

ويخشى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، من الإخفاق مجدداً في التتويج باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ أربعة أعوام، خاصة بعدما خسر 1 /‏‏ 2 أمام الفريق الملقب بـ(جوهرة الساحل) في مباراة الذهاب بالملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية منذ ثلاثة أسابيع.

وبات يتعين على الفريق المصري الفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه في لقاء الإياب، للتأهل للنهائي ومواصلة حلمه في التتويج بلقبه الأفريقي التاسع.

وأصبحت مهمة الأهلي، الملقب بـ(نادي القرن في أفريقيا)، أكثر صعوبة في ظل غياب نجميه أحمد فتحي للإيقاف وحسام عاشور للإصابة، فيما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة صانع الألعاب عبدالله السعيد وجناحه المخضرم وليد سليمان عقب معاناتهما من الإصابة مؤخراً. ... المزيد
     
 

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