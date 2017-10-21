الاتحاد يتحدى الأهلي في ديربي جدة

الرياض (د ب أ)

يرفع فريق «الاتحاد» السعودي شعار التحدي، عندما يحل ضيفاً على النادي الأهلي اليوم، في الجولة السابعة من الدوري السعودي، في ديربي مدينة جدة. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين، حيث تعتبر هذه المباراة بطولة خاصة من نوعها، كما أن الفائز يؤكد زعامته للمدينة، بالإضافة إلى أن كل فريق يريد حصد نقاط المباراة كاملة، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام الباطن والنصر الفيصلي والهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد، لذلك يريد الأهلي الفوز بالمباراة للاستمرار في الصدارة، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد ثماني نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز للعودة للمنافسة على لقب الدوري.

ويدخل نادي الاتحاد، وهو يعاني أزمة مالية طاحنة أدت إلى حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما فشل في الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الآسيوية.

ورغم الأزمة المالية، إلا أن إدارة الفريق رصدت مكافأة كبيرة للاعبي الفريق في حال الفوز على الأهلي، كما قررت صرف رواتب اللاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز.