ورشة عمل تكشف طموحات «الهوكي»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الهوكي، ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة، في مقر مركز إعداد القادة بدبي برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، تمت خلالها مناقشة عدد من الأفكار الجديدة التي تخدم التطور، وذلك في إطار جهوده الساعية للارتقاء بنشاطه وبرامجه من أجل الوصول باللعبة إلى أعلى المستويات التي تواكب تطورها الهائل في قارة آسيا والعالم.

حضر الورشة أعضاء مجلس الإدارة، صديق بن رشيد المدير المالي للاتحاد، وعبد الله الطنيجي، ود. هيا إبراهيم بن سيفان، وعبيد راشد اللاغش، وتامر عزالدين مشرف النشاط.

وافتتح عتيق جمعة الورشة بتوجيه الشكر لمن لبّى الدعوة من الأعضاء عقب التشكيل الجديد للمجلس، مبدياً سعادته بروح الفريق التي تسود بين الأعضاء مما يبشر بالمزيد من العمل نحو الارتقاء بأنشطة وبرامج الاتحاد على المستويات كافة، وثمّن جهود مركز إعداد القادة لاستضافة الورشة.

وتحدث عتيق عن جهود الاتحاد خلال السنوات الماضية، منوهاً بتوجيهات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال الاجتماع الأول للمجلس بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على بناء المنتخبات وتطوير مستوى اللاعبين الممارسين للعبة، وتأهيل كوادر الحكام والمدربين، وزيادة الأنشطة المحلية، والسعي للمشاركات الخارجية، بهدف تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الميداليات.

وناقش الأعضاء، خلال الورشة، المقترحات المختلفة من واقع خبراتهم المختلفة للاستفادة منها والبحث عن سبل تطويرها وفق الإمكانات المتاحة، كما تم بحث آليات نشر اللعبة، وسبل تعزيزها، والعمل على توفير مدربين متفرغين من ذوي الخبرات التي تكفل تحقيق الأهداف الفنية المرجوة منهم في سبيل الارتقاء بمستويات اللاعبين الفنية والمهارية.

وتناول المشاركون في الورشة سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية كافة العاملة بالدولة، من أجل نشر اللعبة بين المواطنين، واستقطاب اللاعبين المميزين للمنتخبات الوطنية بما يخدم اللعبة، ويحقق التطور المنشود، وكذلك آليات التعاون مع الجاليات كافة المقيمة بالدولة، خاصة من لها باع كبير وخبرة في اللعبة وقاعدة عريضة من الممارسين والمشجعين لها، وتم الاتفاق على تقنين أنشطتهم الخاصة برياضة الهوكي بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في الدولة ضماناً للمصلحة المشتركة بين الأطراف المعنية كافة.

كما بحث الأعضاء، المشاركة في اليوم الرياضي الوطني تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، والمقرر تنظيمه 16 فبراير المقبل، وتحتفل به القطاعات كافة بالدولة لتجسيد وحدة التلاحم بين شرائح وأطياف وفئات المجتمع كافة لتعكس الألفة والانسجام وتفاعلها الإيجابي البناء والمحبة التي تسود إمارات السعادة.