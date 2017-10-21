الظفرة ودبا الفجيرة.. تعادل «الرابحين»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

ليس سهلاً أن تخسر نقطتين على ملعبك وبين جماهيرك، والتعادل مع الضيف مهما كانت قوته من شأنها أن تقلص طموحاتك، إلا أن الأمر يبدو غير ذلك بالنظر إلى حالة «النواخذة»، والنقطة التي خرج بها دبا الفجيرة من موقعة الظفرة، رفعت رصيده إلى 7 نقاط، وهو أفضل حصاد له بعد خمس جولات، بعدما جاءت النقاط الست الأولى من الفوز على الجزيرة وعجمان، في حين أن مشاركاته السابقة في «الاحتراف»، تمخضت عن نقطة موسم 2012-2013 و4 نقاط موسم 2015-2016 و3 نقاط في الموسم الماضي.

وبدوره رفض الظفرة الخروج من ملعب دبا الفجيرة خاسراً، ليرسخ عقدته في المباريات التي يخوضها في ضيافة «النواخذة»، والتي لم تشهد أي فوز لصاحب الأرض، علماً بأن التعادل هو الأول للفريقين في تاريخ مواجهاتهما، وسبق أن رجحت الظفرة 4 مرات، مقابل مرتين لدبا الفجيرة.

وبالنظر إلى الهدف الذي أعلنه محمد قويض المدير الفني للظفرة قبل المباراة، بالإشارة إلى العودة بنقطة التعادل على أقل تقدير، من المؤكد أن أنه حقق المطلوب، ويقدم الفريق تحت قيادة المدرب السوري عروضاً مقنعة، خلافاً للموسمين الماضيين، وفي موسم 2015-2016 حصد الظفرة نقطتين بعد الجولة الخامسة، وأضاف عليها نقطة في الموسم الماضي!

للمباراة الثالثة على التوالي ينجح أحمد علي نجم الظفرة في صناعة الأهداف من الركلات الركنية، الأولى في مباراة الوحدة بالجولة الثالثة، وترجمها عادل هرماش، والثانية في الجولة الماضية أمام الجزيرة وسجل منها إيلتون ألميدا، والثالثة أمام دبا الفجيرة وأحرز منها عبدالرحمن يوسف هدفاً.

وتعتبر مباراة أمس الأول الأقل تسجيلا للأهداف بين الفريقين، بعدما اكتفى كل منهما بـ «بصمة واحدة»، علماً بأن الموسم الماضي هو الأغزر، عندما تفوق الظفرة 3-2 ذهاباً و5-0 إياباً.

للمرة الثانية على التوالي، ينجح أحد مدافعي الظفرة في ترجيح كفة فريقه وإنقاذه من الخسارة، وبعدما قاده سلطان السويدي إلى إدراك التعادل أمام الجزيرة في الجولة الماضية، وجاء الدور على عبدالرحمن يوسف الذي تقمص دور المنقذ أمام دبا الفجيرة محرزاً هدف التعادل قبل عشر دقائق من صافرة النهاية.

وفي الوقت نفسه، احتاج السنغالي ديالو مهاجم دبا الفجيرة إلى 402 دقيقة، قبل أن يحرز أول هدف في شباك الظفرة، وهي الثالثة التي يخوضها ديالو كاملة، فيما خرج أمام الوحدة في الدقيقة 83 وأمام عجمان في الدقيقة 86، وسبق لديالو تسجيل 7 أهداف في الموسم قبل الماضي لمصلحة الإمارات بعدما شارك في 11مباراة.