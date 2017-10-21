«الأسد» باتنا بـ «القوة التاسعة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

واصل المغربي مراد باتنا، عزف «السمفونيات الرائعة»، وتقديم المستويات الثابتة، التي جعلته بين أحسن الأجانب في دوري الخليج العربي، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، بعد أن فرضت أرقامه هذه الأفضلية في أول 5 جولات، وتصدر خلالها المشهد، بوصفه أفضل صانع لعب «5 أهداف» بجانب تسجيله أربعة أهداف، ليكون العامل الحاسم في 9 من 14 هدفاً لـ «العنابي»، وهو عدد كبير في 5 مباريات فقط.

واستحق باتنا انشودة جمهور «أصحاب السعادة» نجومية لقاء الوحدة وحتا أمس الأول، ومصدر الخطر الدائم، ولو تم احتساب هدفه الصحيح في مرمى «الإعصار» بشهادة جميع محللي التحكيم، وعلى رأسهم الدولي السابق فريد على محلل «الاتحاد»، لحقق باتنا رقماً غير مسبوق بصناعة 5 أهداف، وتسجيل العدد نفسه، لكنه يبقى بدون هذا الهدف، اللاعب الذي يصنع الفارق، ويرجح كفة فريقه في أصعب الأوقات، ليبرهن أنه صفقة ناجحة، وأن إدارة الوحدة وفقت كثيراً في ضمه.

وبتواضعه الكبير يرجع باتانا الفضل في تألقه المستمر، إلى حالة الفريق على المستويين الفردي والجماعي وجهد الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب، وشدد على أن الفريق 11 لاعباً وأن يترجم مثل غيره توفيق الفريق في كل مباراة، مشيراً بشكل خاص إلى لقاء الجولة الرابعة أمام الوصل، مؤكداً أن فريقه لم يكن يستحق فيه الخسارة.

وبالعودة إلى لقاء «العنابي» و«الإعصار» الذي سجل باتنا فيه هدفاً وصنع آخر، وعدم احتساب هدفه الصحيح، بعد أن كان التعادل 1 - 1 سيد الوقف، وماذا دار بينه والحكم المساعد الثاني حسن أحمد الحمادي الذي ألغى الهدف، قال باتنا: الحكم ذكر أنني لمست الكرة بيدي قبل تسديدها في المرمى، وأوضحت له أن ذلك لم يحدث، وكان قراره قاسياً، خاصة أن فريقي يحتاج إلى الهدف المشروع، والأهم أننا حققنا الفوز، وكسبنا ثلاث نقاط مهمة، ونحن اللاعبين نخطئ والحكام أيضاً يخطئون، وكنت أتمنى أن يكون التحكيم في المستوى، وأن نشاهد كرة قدم حديثة في الملعب يستمتع بها الجمهور.