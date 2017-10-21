الشارقة وشباب الأهلي دبي إنقاذ «الملك» في «الظروف المتشابهة»!

علي معالي (الشارقة)

يبحث «الملك» عن الصحوة مع المدرب عبدالعزيز العنبري، عندما يواجه شباب الأهلي دبي الليلة في ختام الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ولن تنسى الذاكرة، عندما تولى العنبري قيادة «الملك» موسم 2015 - 2016، خلفاً للمدرب البرازيلي بوناميجو، وقاد الفريق أمام الظفرة إلى التعادل من دون أهداف، في الجولة التاسعة، وكان الشارقة خاسراً من الإمارات بثلاثية، واليوم ربما يعيد التاريخ نفسه، والمفارقة أن الفريق خسر المباراة السابقة أمام حتا 2 - 3، قبل أن يتولى العنبري المهمة، وبالتالي، هل يحقق المدرب المواطن التعادل مع شباب الأهلي دبي؟، هذا ما تنتظره جماهير الشارقة على أقل تقدير، وربما حصد النقاط الثلاث الكاملة، وقتها يصبح العنبري «المنقذ» بالفعل للفريق الذي عانى طويلاً، بدليل حصوله على نقطة «يتيمة» فقط، من أربع مباريات، عندما تعادل مع النصر في الجولة الأولى، والخسارة في ثلاثة لقاءات متتالية.

في المقابل، فإن كوزمين على موعد مع الظهور الأول له، بعد إيقافه مباراتين، وبالتالي هو الآخر يريد أن يضع بصمته، والمباراة ليست الأولى بين المدربين، ويذكر التاريخ أن «الملك» مع العنبري قدم عرضاً رائعاً أمام كوزمين موسم 2015 - 2016، ورجحت كفة المدرب الروماني وقتها بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بتوقيع موسى سو، وموقف شباب الأهلي دبي أفضل، لأنه يتحصن بـ 9 نقاط، والفوز يدفعه إلى الأمام، وعلى الرغم من أن اللقاء الأخير في كأس الخليج العربي انتهى بالتعادل 3 - 3، إلا أن موقعة الليلة مختلفة شكلاً ومضموناً!

سيف محمد: أطالب اللاعبين بـ «رد الجميل»

الشارقة (الاتحاد)